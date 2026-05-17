İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'ı heyecanlandıran açıklama

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen şampiyon Galatasaray'ın orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

HEYECANLANDIRAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Transferin için telefonun çalabilir, senden fikir alabilirler?" sorusuna yanıt veren İlkay Gündoğan "Çok fazla isim söylemeden, eskiden oynadığım arkadaşlar sordu. Kulüple alakalı, camiayla alakalı, ligle alakalı soru sordular." dedi.

Açıklamalarına devam eden İlkay Gündoğan "Galatasaray galiba artık dünya futbolunda saygı gösterilen kulüp. Şampiyonluklar olsun, dört sene arka arkaya şampiyonluklar olsun.. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçlar, aldığımız turlar iz bırakıyor Avrupa'da. Türkiye'yi çok güzel temsil ettik." ifadelerini kullandı.