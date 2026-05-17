İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'ı heyecanlandıran açıklama
Galatasaray'ın orta sahası İlkay Gündoğan, Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa'yla oynadıkları karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. "Transferde telefonunuz çalarsa ve sizden fikir alırlarsa ne dersiniz?" sorusunu yanıtlayan tecrübeli futbolcu, "Çok fazla isim söylemeden, eskiden oynadığım arkadaşlar sordu. Kulüple alakalı, camiayla alakalı, ligle alakalı soru sordular." ifadelerini kullandı.
Giriş: 17 Mayıs 2026 - 23:58
Trendyol Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen şampiyon Galatasaray'ın orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
HEYECANLANDIRAN TRANSFER AÇIKLAMASI
Açıklamalarına devam eden İlkay Gündoğan "Galatasaray galiba artık dünya futbolunda saygı gösterilen kulüp. Şampiyonluklar olsun, dört sene arka arkaya şampiyonluklar olsun.. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçlar, aldığımız turlar iz bırakıyor Avrupa'da. Türkiye'yi çok güzel temsil ettik." ifadelerini kullandı.
