Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'ı heyecanlandıran açıklama

        İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'ı heyecanlandıran açıklama

        Galatasaray'ın orta sahası İlkay Gündoğan, Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa'yla oynadıkları karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. "Transferde telefonunuz çalarsa ve sizden fikir alırlarsa ne dersiniz?" sorusunu yanıtlayan tecrübeli futbolcu, "Çok fazla isim söylemeden, eskiden oynadığım arkadaşlar sordu. Kulüple alakalı, camiayla alakalı, ligle alakalı soru sordular." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 23:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlkay'dan G.Saray'ı heyecanlandıran açıklama!

        Trendyol Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen şampiyon Galatasaray'ın orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        HEYECANLANDIRAN TRANSFER AÇIKLAMASI

        "Transferin için telefonun çalabilir, senden fikir alabilirler?" sorusuna yanıt veren İlkay Gündoğan "Çok fazla isim söylemeden, eskiden oynadığım arkadaşlar sordu. Kulüple alakalı, camiayla alakalı, ligle alakalı soru sordular." dedi.

        Açıklamalarına devam eden İlkay Gündoğan "Galatasaray galiba artık dünya futbolunda saygı gösterilen kulüp. Şampiyonluklar olsun, dört sene arka arkaya şampiyonluklar olsun.. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçlar, aldığımız turlar iz bırakıyor Avrupa'da. Türkiye'yi çok güzel temsil ettik." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kahramanmaraş'ta İnşaat şantiyesinde yangın: 1 ölü, 6 yaralı

        KAHRAMANMARAŞ'ta şantiye alanında yatakhane bölümünde çıkan yangında 1 işçi öldü, 6 işçi de yaralandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        Trump: İran için zaman daralıyor
        Trump: İran için zaman daralıyor
        Kadıköy'de 87. dakika mucizesi: Eyüpspor ligde kaldı!
        Kadıköy'de 87. dakika mucizesi: Eyüpspor ligde kaldı!
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!
        Süper Lig'de küme düşen son takım Antalyaspor!
        Süper Lig'de küme düşen son takım Antalyaspor!
        Temizlik için kuyuya giren 3 kişi öldü, 1 kişi tedavi altında
        Temizlik için kuyuya giren 3 kişi öldü, 1 kişi tedavi altında
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı