İlker Başbuğ: ismimin darbe imalarıyla ilişkilendirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum

Bir gazeteye röportaj veren eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, tartışmalara yol açan sözleriyle ilgili olarak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Başbuğ, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye Cumhuriyet'inde Güç Odakları Mücadelesi kitap serisinin üçüncüsünde 1961-1980 dönemi incelenmektedir. Bu kitapta o günün şartlarında, o günlerde gelişen olaylar değerlendirilmiştir. 4 Ocak günü bir gazetede yayınlanan söyleşi bu kitabın tanıtımıyla ilgilidir.

Kitapta ve söyleşide ifade ettiğim gibi 27 Mayıs askeri müdahalesi Cumhuriyetin getirdiği siyasi sisteme vurulan ilk darbenin adıdır. Türk Ordusunu siyasetin içine bulaştırmıştır

Yazdıklarım ve söylediklerim bu kadar açık iken, bir yılı aşkın çalışmanın ürünü olan bir kitabın tanıtımına ilişkin söyleşiden "darbe iması" çıkarmak doğru değildir

Türkiye'nin gündeminde önemli meseleler vardır. Enerjimizi bu meseleler üzerinde harcamalıyız. Her zaman darbelere karşı olan birisi olarak, ismimin darbe imalarıyla, yine ve yeniden ilişkilendirilmesinden ve bu şekilde gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum