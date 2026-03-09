Çocuklara yaşam becerilerini öğretmek istedikleri için projenin ortaya çıktığını vurgulayan Ünal, şöyle devam etti: "Bu anlamda seramızı Mutluluğun Kanatları Derneği ile birlikte yaptık. Burada sera oluşturduk. Tamamen yağmur suyu kullanacağımız bir sera oldu. Ata tohumlarımızı gönüllülerden temin ettik çeşit çeşit ve bugün ilk defa toprakla buluşturduk. Öğrencilerimiz bitki yetiştirmeyi öğrensinler istiyoruz. Zaten kırsalda yaşıyorlar. En azından kendi bahçelerinde yabancı tohumlar üzerine değil de yerli tohumun önemini benimseyerek, kendi ailelerine de bunları anlatarak üretim yapsınlar. Burada üreteceğimiz fideleri biz velilerimizle paylaşacağız, köylüyle paylaşacağız. Bahçelerine yabancı fide değil bizim atalarımıza ait tohumları eksinler. Halkımız da eski o kokulu domatesleri, salatalıkları yiyebilsin o özlediğimiz tatlara tekrar kavuşalım amacımız buydu."