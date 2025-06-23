IMEI numarası nedir? IMEI numarası nerede yazar, nasıl öğrenilir?

IMEI numarası, İngilizce açılımıyla "International Mobile Equipment Identity" yani "Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği" anlamına gelir. Her cep telefonuna üretim aşamasında özel olarak tanımlanan bu numara, 15 haneli benzersiz bir koddur. Dünya genelinde kullanılan bir standart olan IMEI, cihazların kimlik bilgilerinin kayıt altına alınmasına ve gerektiğinde bu cihazlara müdahale edilmesine imkân tanır. Bu sayede aynı modelden milyonlarca telefon üretilmiş olsa bile her bir cihazın kendine ait, tek ve değiştirilemeyen bir IMEI numarası olur.

IMEI numarasının temel amacı, cihazın şebeke üzerindeki tanımlanabilirliğini sağlamaktır. Operatörler bu numara sayesinde bir telefonun yasal olup olmadığını anlayabilir, çalıntı cihazları tespit edebilir ve gerektiğinde bu cihazlara erişimi engelleyebilir. Örneğin, bir telefon çalındığında ve sahibinin başvurusu üzerine kara listeye alındığında, cihazın IMEI numarası üzerinden operatör sinyalleri engellenir ve cihazın kullanımı neredeyse imkânsız hale gelir. Bu da IMEI numarasının, cihaz güvenliğinde ne kadar etkili olduğunu gösterir.

IMEI NUMARASI NEREDE YAZAR? IMEI NUMARASI NASIL GÖRÜLEBİLİR?

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IMEI numarasını öğrenmenin birkaç farklı yöntemi vardır. En yaygın ve pratik yol, telefonun arama ekranına *#06# yazmaktır. Bu kısa kod tuşlandığında ekranınızda doğrudan IMEI numaranız görüntülenir. Bu yöntem, hem Android hem de iOS cihazlarda geçerlidir ve ek bir uygulamaya ihtiyaç duyulmadan IMEI bilgisine ulaşmayı sağlar.

Bunun dışında, telefonun fiziksel yapısı üzerinde de IMEI numarası bulunabilir. Özellikle bataryası çıkarılabilen eski model telefonların batarya yuvasının altında IMEI numarası yazılı olur. Yeni nesil cihazlarda ise SIM kart tepsisi üzerine ya da cihazın arka kısmına, ince yazılarla kazınmış şekilde yerleştirilmiş olabilir. iPhone gibi bazı cihazlarda ise cihaz ayarları menüsünde “Ayarlar > Genel > Hakkında” sekmesine girilerek IMEI numarası kolayca görüntülenebilir. Aynı şekilde, telefonun orijinal kutusu veya fatura belgelerinde de bu numara yer alır. Bu nedenle cihaz satın alındığında kutu ve fatura bilgilerinin saklanması önemlidir. IMEI NUMARASI NE İŞE YARAR? IMEI numarasının temel işlevi, cihazların kimliklendirilmesidir. GSM şebekeleri, bu numarayı kullanarak cihazları tanımlar. Böylece bir cihazın hangi operatöre bağlı olduğu, nerede kullanıldığı gibi bilgilere ulaşmak mümkün olur. En önemlisi ise, çalınan ya da kaybolan bir cihazın IMEI numarası ile bloke edilerek şebeke erişiminin engellenmesidir. Bu işlem sayesinde cihaz, farklı bir SIM kartla bile kullanılamaz hale gelir. REKLAM Türkiye’de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), IMEI numarası üzerinden cihaz kayıtlarını denetler. Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanılabilmesi için, cihazın IMEI numarasının BTK sistemine kaydettirilmesi gerekir. Aksi takdirde belirli bir süre sonra cihaz şebeke sinyali almaz ve kullanılamaz. Bu durum, IMEI numarasının aynı zamanda yasal bir kontrol aracı olduğunu da gösterir.

Bunun yanı sıra IMEI numarası, ikinci el telefon alım-satımlarında da büyük önem taşır. Kullanıcılar, alacakları cihazın IMEI numarasını e-Devlet üzerinden sorgulayarak, cihazın çalıntı olup olmadığını veya daha önce kayıp bildirilip bildirilmediğini kontrol edebilir. Böylece olası mağduriyetlerin önüne geçilmiş olur. IMEI NUMARASI KLONLAMA VE GÜVENLİK SORUNLARI IMEI numarası her ne kadar güvenliğin temel taşı olsa da, kötü niyetli kişiler tarafından bazı durumlarda kopyalanabilir veya sahte IMEI numaraları üretilebilir. Bu işleme “IMEI klonlama” adı verilir ve Türkiye'de yasa dışıdır. Klonlanmış bir IMEI numarası, genellikle başka bir cihazın bilgilerini taklit ederek sahte bir şekilde çalışır. Bu durum hem cihaz sahibini hem de orijinal IMEI sahibi kullanıcıyı mağdur edebilir. Klonlanmış IMEI numaraları BTK tarafından tespit edildiğinde, cihazların şebeke bağlantısı kesilir. Bu sebeple, ikinci el telefon alırken cihazın IMEI numarasının sorgulanması ve faturası ile birlikte alınması önemlidir. Ayrıca kullanıcıların IMEI numaralarını başkalarıyla paylaşmamaları ve cihazlarını güvenilir servislerde tamir ettirmeleri önerilir.

REKLAM IMEI NUMARASININ ULUSLARARASI ÖNEMİ IMEI numarası sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde kullanılan bir sistemdir. Uluslararası GSM Birliği (GSMA) tarafından belirlenen bu sistem, tüm mobil cihaz üreticileri tarafından uygulanır. Bu sayede IMEI numaraları dünya çapında geçerliliğe sahiptir. Örneğin, bir telefon Almanya’da çalınsa ve Türkiye’ye getirilse bile, uluslararası kara liste sistemi sayesinde cihazın Türkiye’de de bloke edilmesi mümkündür. Bu da IMEI sisteminin küresel ölçekte güvenliği artıran bir araç olduğunu kanıtlar. Gelişen teknolojiyle birlikte bazı cihazlarda çift SIM kart özelliği bulunur ve bu cihazlarda iki farklı IMEI numarası olur. Her bir SIM kart yuvası için ayrı ayrı tanımlanan bu numaralar, her iki hattın da ayrı şekilde takip edilmesini sağlar. Bu tür cihazlar kullanılırken her iki IMEI numarasının da güvenle saklanması gerekir. Telefon kullanıcılarının IMEI numaralarını not etmeleri, özellikle cihaz kaybolduğunda yetkililere sunabilmeleri açısından kritik öneme sahiptir. IMEI numarasına sahip olunması, telefonun bulunmasında ya da en azından kullanımının engellenmesinde büyük kolaylık sağlar.