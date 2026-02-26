Canlı
        Tüm Haberler
        IMF, ABD'nin kamu borcundaki artışa işaret etti - İş-Yaşam Haberleri

        IMF, ABD'nin kamu borcundaki artışa işaret etti

        Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD'nin ekonomik büyümesinin bu yıl hızlanmasının beklendiğini ancak kamu borcundaki artışın ABD ve küresel ekonomi için "büyüyen bir istikrar riski" oluşturduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 07:27
        IMF, ABD'nin kamu borcundaki artışa işaret etti

        Fon, 4. Madde konsültasyonu kapsamında IMF personelinin ziyareti sonunda ABD ekonomisine ilişkin ön bulgularını paylaştı.

        IMF'den yapılan açıklamada, ABD'li politika yapıcıların Amerikalı işçilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve ekonomik öz yeterliliği artırmak gibi kapsayıcı bir hedef doğrultusunda ABD ekonomisinde sistematik bir yeniden yönelim sürecine girdiği belirtildi.

        Açıklamada, bu yaklaşımın yerli imalat kapasitesinin artırılması, ticaret açığının ve ABD'nin yurt dışında üretilen mallara bağımlılığının azaltılması, enerji üretiminin artırılması, izinsiz göçmen işgücüne bağımlılığın azaltılması ve federal hükümetin ekonomideki rolünün azaltılması yönündeki çabalarda kendini gösterdiği aktarıldı.

        ABD EKONOMİSİ 2025'TE İYİ PERFORMANS SERGİLEDİ

        ABD ekonomisinin 2025'te iyi bir performans gösterdiği belirtilen açıklamada, geçen yılın son çeyreğinde yaşanan hükümet kapanmasının ekonomik faaliyeti olumsuz etkilemesine rağmen güçlü verimlilik artışının büyümeyi desteklediği kaydedildi.

        Açıklamada, kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonunun yıl boyunca yatay seyrettiği, tarifelerin mal enflasyonunu yükselttiği, hizmet enflasyonunun gerilemeye devam ettiği belirtildi.

        İstihdam artışının belirgin şekilde yavaşladığına işaret edilen açıklamada, buna rağmen işgücü piyasasının tam istihdama yakın kalmaya devam ettiği ifade edildi.

        Açıklamada, finansal koşulların yılın büyük bölümünde gevşek kaldığı, hisse senedi piyasaları tarihi zirvelere ulaştığı, şirket tahvil spreadleri tarihi düşük seviyelere yaklaştığı, federal mali açığın 2024 mali yılındaki yüzde 6,3 seviyesinden 2025 mali yılında GSYH'nin yüzde 5,9'una gerilediği aktarıldı.

        BÜYÜMENİN BU YIL HIZLANMASI BEKLENİYOR

        Ekonomik büyümenin 2026'da hızlanmasının beklendiği belirtilen açıklamada, geçen yıl yüzde 2,2 büyüdüğü öngörülen ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,4 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.

        Açıklamada, tarifelerden kaynaklanan enflasyonist etkinin gelecek aylarda azalmasının beklendiği belirtilerek, kısa vadeli büyüme ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin dengeli olarak görüldüğü aktarıldı.

        İstihdam artışının ise pandemiden önceki beş yıla kıyasla yarıdan daha düşük bir hızda gerçekleşmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ancak nüfus artışındaki yavaşlama nedeniyle işsizlik oranının 2026-2027 döneminde yüzde 4 civarında kalmasının öngörüldüğü bildirildi.

        Açıklamada, cari açığın orta vadede GSYH'nin yaklaşık yüzde 3,5'ine gerilemesinin ancak pandemi öncesi seviyelerin üzerinde kalması beklendiği, 2025'te bir miktar gerileyen bütçe açığının ise gelecek yıllarda yeniden GSYH'nin yüzde 6'sını aşmasının ve federal borcun GSYH'ye oranının orta vadede istikrarlı biçimde artmasının öngörüldüğü belirtildi.

        BORCUN GSYH'YE ORANINI AZALTMAK İÇİN MALİ KONSOLİDASYON PLANI GEREKLİ

        Genel bütçe açığının GSYH'nin yüzde 7-8'i aralığında kalmasının beklendiği belirtilen açıklamada, bunun genel kamu borcunun 2031'e kadar GSYH'nin yüzde 140’ına ulaşmasına yol açmasının beklendiği aktarıldı.

        Açıklamada, kamu borcunun GSYH'ye oranındaki yukarı yönlü eğilim ve kısa vadeli borcun GSYH'ye oranının artan seviyelerinin ABD ve küresel ekonomi için "büyüyen bir istikrar riski" oluşturduğuna dikkat çekilerek, borcun GSYH'ye oranını aşağı yönlü bir seyre oturtmak için net ve önden yüklemeli bir mali konsolidasyon planına ihtiyaç olduğu vurgulandı.

        Para politikası cephesinde istihdam artışındaki yavaşlama ve tarifelerin ikinci tur etkilerine dair sınırlı işaretler nedeniyle ABD Merkez Bankasının (Fed) 2025 boyunca para politikası kısıtlamalarını kaldırmasının uygun olduğu aktarılan açıklamada, Fed'in maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ilişkin risklerin dengeli görüldüğü ve gelecek yıl politika faizinde sınırlı bir indirim alanı bulunduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

        Açıklamada, temel öngörüye göre federal fon oranının 2026 sonuna kadar yüzde 3,25-3,5 aralığına indirilecek ve bunun da ekonominin 2027 başında maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyona dönmesini sağlayacağı kaydedildi.

        "KAMU BORCUNDA SÜREN ARTIŞ ENDİŞE KAYNAĞI OLMAYA DEVAM EDİYOR"

        IMF Başkanı Kristalina Georgieva düzenlenen basın toplantısında, "Canlı ABD ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl güçlü bir şekilde büyümeye devam etmesini bekliyoruz." dedi.

        Ekonomik faaliyet, işsizlik ve enflasyona yönelik kısa vadeli riskleri genel olarak dengeli gördüklerini belirten Georgieva, "Kamu borcunda süren artış endişe kaynağı olmaya devam ediyor." diye konuştu.

        Georgieva, kamu borcunu kesin olarak aşağı yönlü bir seyre sokmanın kararlı adımlar atılmasını gerektireceğini vurguladı.

