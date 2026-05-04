İMKB eski Başkan Yardımcısı İbrahim Kurban hayatını kaybetti
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) eski Başkan Yardımcısı İbrahim Kurban, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kurban'ın cenazesi 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü ikindi namazının ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden kaldırılarak Ulus Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ilk uzmanlarından, Denetleme Dairesi Başkanı ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan İbrahim Kurban, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ayrıca aynı gün akşam namazı sonrası camide mevlit ve dua programı düzenleneceği belirtildi.
SPK'daki 17 yıllık kariyerinin ardından 1999 yılında İMKB’ye katılan İbrahim Kurban, 2008-2013 döneminde İMKB Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Kurban, bu dönem içerisinde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), İzmir Vadeli İşlemler Borsası (VOBAŞ) ve TAKASBANK Yönetim Kurullarında görev almıştı.