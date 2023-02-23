İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu: "İmkânları ve gücümüzü seferber ettik"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Emlak
ABONE OL

İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu: "İmkânları ve gücümüzü seferber ettik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, inşaat sektörü temsilcileriyle Gaziantep'te bir araya geldi. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu toplantı sonrası, "İnşaat malzemesi sanayicileri olarak sahip olduğumuz imkânları ve gücümüzü seferber ettik" ifadelerini kullandı

İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu:
HABERTURK.COM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, inşaat sektörü temsilcileriyle Gaziantep'te bir araya geldi.

Türkiye İMSAD’ın da yer aldığı toplantıya Türkiye İMSAD Üyesi olan AGÜB, AYSAD, PÜKAD, İZODER, TÇÜD, TUKDER gibi inşaat malzemesi sektör dernek temsilcileri ile çimento sektörü, TOKİ, TOBB temsilcileri katıldı. Bakan Kurum toplantıda deprem bölgesinin yeniden inşa sürecini anlattı ve harita üzerinden yeni yerleşim alanları olarak değerlendirilebilecek sahalara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu toplantı sonrası bir değerlendirmede bulunarak verdiği demeçte şu açıklamalara dikkat çekti:

"Bu çetin kış şartlarında, çadırlarda, konteynerlerde barınmak zorunda kalan yüz binlerce depremzede kardeşimizin yaşadığı tüm zorlukları görüyor, hissediyor ve acılarını paylaşıyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Afetin bölgede açtığı yara çok büyük. Ancak yardımlaşmayı ve dayanışmayı genlerinde taşıyan bir millet olarak, yaralarımızı birbirimize sarılarak saracağız. İnşaat malzemesi sanayicileri olarak sahip olduğumuz imkânları ve gücümüzü seferber ettik.
Sayın Bakanımızın da toplantıda belirttiği üzere inşaat sektörünün tüm paydaşları olarak, bölge halkının bir an önce yuvalarına kavuşması için ihtiyacı olan konutların yapım aşamasında tüm faaliyetleri desteklemekteyiz.
Bakanımızın şehir yapılanmalarında makûs talihimizi değiştirecek radikal değişim planlamalarını açıklaması hayati önemde bir adımdır.
Bakanlığımızın oluşturduğu kesinleşmemiş olmasına rağmen hasar tespit çalışmaları ile paylaşılan yıkık, ağır, orta ve az hasarlı binaların belirlenmiş olması, kalıcı konutları oluşturma seferberliğinde rehber olma kıymetindedir.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın planladığı yaraları sarma ve kalıcı konutları oluşturma seferberliği evrensel boyutta büyüktür.
Emsalsiz dayanışma şuurumuz ile asrın felaketini ülkemize yakışır şekilde çözeceğimize eminiz.
Toplantıda sözü edilen ilk etapta 200 bin konutun inşa sürecinde ihtiyaç duyulan malzemeyi ve fazlasını Türkiye inşaat malzemeleri sanayisi olarak kapasite ve nitelik açısından karşılayabilecek potansiyele sahibiz.
Sektörümüz potansiyeli, üretim kapasitesi, ürün niteliği ve maliyet yapısı ile deprem yaralarını saracak imkânlara sahiptir. İhtiyacımız koordinasyonumuzu artırmaktır. Dolayısıyla sektör olarak sahip olduğumuz yüksek üretim kapasitemiz, malzeme kalitemiz ve imkânlarımızla, kalıcı konut seferberliğine ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazırız.
Önümüzdeki süreçte enerji, hammadde, döviz kurları ve işçilikte olağanüstü bir değişim olmadığı sürece malzemelerde fiyat artışı ihtiyacı olmayacağını öngörmekteyiz.
Tüm Türkiye’yi yasa boğan bu felaket karşısında Türkiye inşaat malzemesi sanayicileri olarak yaraları sarmaya muktedir olduğumuzu belirtir, bölgeye yardımlarımızı sürdürmek için paydaşlarımızla temas halinde, tam kapasite ve gayretle üretmeye devam edeceğimizi kamuoyuyla paylaşırız."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İnşaat üretimi için kapasite yeterli mi?
EMLAK İnşaat üretimi için kapasite yeterli mi?
"Akşam yatıyorsun, sabaha fiyat değişmiş"
EMLAK "Akşam yatıyorsun, sabaha fiyat değişmiş"
Konteyner ve prefabrik yapıda yüzde 1'lik KDV uygulamasının kapsamı genişletildi
EMLAK Yüzde 1 KDV'nin kapsamı genişletildi
TOKİ Başkanı Bulut: Yeni konutlar fay hattına en az 500 metre uzağa yapılacak
EMLAK 'Yeni konutlar fay hattına en az 500 metre uzağa ...
Hasar tespit sonuçlarına 1 ay içinde itiraz edilebilecek
EMLAK Hasar tespit sonuçlarına 1 ay içinde itiraz ...
Kadıköy'de kiralık evler dudak uçuklatıyor
EMLAK Kadıköy'de kiralar dudak uçuklatıyor
İngiltere'de konut fiyatları şubatta arttı
EMLAK İngiltere'deki konutlar sınırlı pahalandı
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi düştü
EMLAK Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi düştü
Bakan Murat Kurum: Gerekirse imar planlarında değişiklik yapacağız ve kat sayılarını düşüreceğiz
EMLAK "Gerekirse kat sayılarını düşüreceğiz"
Türkiye genelinde ocak ayında 97 bin 708 konut satıldı
EMLAK Konut satış rakamları açıklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.