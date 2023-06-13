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Haberler Emlak İnanç Kabadayı: "Bir numaralı gündem Kentsel Dönüşüm"
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İnanç Kabadayı: "Bir numaralı gündem kentsel dönüşüm"

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, Kekliktepe'deki projelerinin lansmanında gayrimenkul sektörüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’de gayrimenkul sektöründe kentsel dönüşümün bir numaralı gündem maddesi olduğunun altını çizen Kabadayı, "Dönüşümü hızlandırmak için diğer önerilerimiz ise; kamu - özel sektör iş birliği güçlendirilmeli ve sağlıklı bir kentsel dönüşüm için vatandaşlara fayda ve maliyet çok iyi anlatılmalı. Uzlaşma ve ikna süreçleri geliştirilip vatandaşların katılımı sağlanmalı" dedi

İnanç Kabadayı:

Deprem felaketinin ardından konut sektörünün gündeminde kentsel dönüşüm var. Sektörün son durumunu değerlendiren Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, GYODER, KONUTDER gibi STK’lar aracılığıyla gayrimenkul sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini gündeme taşıdıklarını ifade etti.

Kentsel dönüşümün bir numaralı gündem maddesi olduğunun altını çizen Kabadayı, "Kamunun; hükümet, bakanlık ve belediyeler düzeyinde kentsel dönüşüm yapılması konusunda çok büyük gayreti var, bizler bunu yadsıyamayız. Özel sektörün de bu konuda isteği var ancak kentsel dönüşümün önünde birtakım engeller var" dedi.

"UZLAŞMANIN SÜRESİ MİNİMUMA İNDİRİLMELİ"

Kabadayı, süreci hızlandırmak istediklerini belirterek, "Öncelikle hak sahipleri ile olan uzlaşma süresini en minimuma indirecek düzenlemelerin kamu tarafından hayata geçirilmesi en elzem konuların başında geliyor. Hızlı bir şekilde bu evleri dönüştürebilmemiz için, uzlaşma ile birlikte yasal alt zeminin güçlendirilmesi gerekiyor. Kentsel Dönüşümü hızlandırmak için diğer önerilerimiz ise; kamu- özel sektör iş birliği güçlendirilmeli ve sağlıklı bir kentsel dönüşüm için vatandaşlara fayda ve maliyet çok iyi anlatılmalı. Uzlaşma ve ikna süreçleri geliştirilip vatandaşların katılımı sağlanmalı. Devlet ve vatandaş arasında köprü vazifesi görebilecek tarafsız davranacak STK’ların uzlaşma ve garantörlük çalışmalarının devreye alınması süreci hızlandırılmalı. Bir diğer önemli adım ise yargıdaki gecikmeleri önlemek için, 2/3 çoğunluk sağlandıktan sonra hızlıca çözüme gidebilmek ve bu durumları karara bağlayacak İhtisas Mahkemeleri’ni kurmak. İstanbul’da iki rezerv alan planlaması yapılıyor. Şehir merkezine yeni nüfus getirmeden, yoğunluk azaltılarak, yeni yapılacak rezerv alanlarındaki uydu kentlerinde alt yapı bağlantısının çok iyi yapılması, acil strateji ve eylem planlarının hazırlaması, yolların yapımı, ulaşım hatlarının yoğunlaştırılması, çeşitlendirilmesi, sosyal donatıların, kreş, okul, park, cami gibi alanların oluşturulması ve burada yaşayacak vatandaşların hızlıca şehir hayatına entegre edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

"KONUTA ULAŞILABİLİRLİK İÇİN YENİ FİNANSMAN MODELLERİ GELİŞTİRMELİYİZ"

Gayrimenkul sektöründe projeleri; sermaye, proje finansman kredileri ve inşaat aşamasındaki satışlardan temin edilen kaynaklar ile gerçekleştirildiğini ifade eden Kabadayı, "Gayrimenkul projelerinin gerçekleştirilmesi için kullanılan mevcut finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi önemli. Sektöre özgü konut bankasının kurulması, gayrimenkul yatırım fonlarının inşaat halindeki projelere de yatırım yapabilmesi, gayrimenkul sertifikasının tekrar aktif hale getirilmesi ve gayrimenkul yatırım ortaklarının sayısının artması ile alternatif finansman kaynaklarına ulaşılabilir.
Ayrıca depreme dayanıklı yeni konutlara ihtiyacımızı hızlı bir şekilde karşılamak için konutun fiyatında yüksek bir pay alan arsa maliyetlerini düşürmemiz lazım. Orman ve tarım alanları dışındaki hazine arazilerinin kamu özel sektör iş birlikteliği ile kamu tarafından özel sektöre yap-işlet-devret ya da yap-kirala-devret modeli konut projeleri geliştirilmesi için değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DAN SONRA İZMİR'DE PROJE

İstanbul ve İzmir’de 3 yıl içinde 7 yeni projeyi hayata geçirmek için kolları sıvayan Ege Yapı, İzmir’in Urla Kekliktepe bölgesinde 73 müstakil villayı satışa sundu.

80 bin metrekare alan üzerinde konumlanan projenin tek katta 370 metrekareden 500 metrekareye varan müstakil villalardan oluştuğuna dikkat çeken Ege Yapı İcra Kurulu Üyesi Didem Güneş, "5+1, 6+1 ve 7+1 konut tiplerinin tamamı 1000 m2’ye varan alanda özel havuz ve bahçesiyle satışa sunuldu" diye konuştu. Kekliktepe projesinin teslimleri 24 ay sonra gerçekleşecek.

"KEKLİKTEPE'DEN SONRA ALSANCAK VE YAĞCILAR PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

İzmir Urla’da Kekliktepe projesi ile yatırımlarına start veren Ege Yapı; Alsancak, Dikili ve Yağcılar’da proje yatırımına devam edecek. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, "Yağcılar’da ve İzmir Alsancak’ta konut, Alsancak’taki ikinci projemizde konut ve ticari, 2024’te devreye alacağımız Dikili projemizde ise otel, ticari alan ve villalardan oluşacak yeni projeleri Ege’nin dokusuna uygun olarak tasarlıyoruz" dedi.

İZMİR'E 6 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

Ege Yapı'nın İzmir'de yapacağı projelerin yatırım bedelleri şöyle sıralandı:

Urla Kekliktepe 1 milyar 100 milyon lirası
Urla Yağcılar 2 milyar 500 milyon lirası
Alsancak 1. 950 milyon Türk Lirası
Alsancak 2. 400 milyon Türk Lirası

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