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        Haberler Magazin İnanılmaz Örümcek Adam filminin konusu nedir? The Amazing Spider-Man oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        İnanılmaz Örümcek Adam filminin konusu nedir? İnanılmaz Örümcek Adam oyuncuları kimler?

        İnanılmaz Örümcek Adam (The Amazing Spider-Man) 22 Ocak Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Marc Webb tarafından beyaz perdeye aktarılan film, James Vanderbilt, Alvin Sargent ve Steve Kloves tarafından kaleme alınmıştır. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile İnanılmaz Örümcek Adam filminin konusu ve oyuncularını haberimizde derledik. İşte İnanılmaz Örümcek Adam filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 18:34 Güncelleme: 22.01.2024 - 18:34
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        İnanılmaz Örümcek Adam filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler, "İnanılmaz Örümcek Adam filminin konusu nedir? The Amazing Spider-Man oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte detaylar...

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        İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Peter Parker gerçek ailesi tarafından terk edilmiş dayısı ve yengesinin büyüttüğü dahası sosyal hayatta zayıf karakterli, lise çağında bir gençtir. Her ergenin yaşadığı "ben kimim?, nereye aitim?" sorunları daha derin sormaktadır. Bir yandan da Gwen Stacy'ye kör kütük aşıktır. Bir gün babasına ait bir çanta bulan Parker, anne ve babasının ortadan kaybolmasının ardındaki sırları çözmeye karar verir. Karşısına Oscorp şirketi ve babasının eski ortağı olan Dr. Curt Connor’ın laboratuvarı çıkar. Artık hiçbir şey Peter Parker eskisi gibi olmayacaktır...

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        İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Andrew Garfield

        Emma Stone

        Denis Leary

        Sally Field

        Martin Sheen

        Irfan Khan

        Chris Zylka

        Stan Lee

        Rhys Ifans

        Embeth Davidtz

        Michael Barra

        Skyler Gisondo

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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