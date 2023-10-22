İnatçı derz arası lekeleri dert etmeyin! Bu karışımlar fayans aralarını bembeyaz yapacak!

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Evde en rahatsız olunan görüntülerden biri sararmış derz aralarıdır. Aslında fayans aralarında oluşan kirleri ve sarartıları yok etmek evde yapılacak bazı yöntemlerle mümkün. Örneğin, fayans aralarını bembeyaz yapmak için kullanabileceğiniz en etkili yöntemlerden biri, karbonat ve sirke karışımıdır. Bu karışım, derz aralarındaki kireç, kir ve sararmaları etkili bir şekilde temizlemeye yardımcı olur. İşte bu tarz hayat kurtaran yöntemler...