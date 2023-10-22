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        Haberler Yaşam İnatçı derz arası lekeleri dert etmeyin! Bu karışımlar fayans aralarını bembeyaz yapacak!

        İnatçı derz arası lekeleri dert etmeyin! Bu karışımlar fayans aralarını bembeyaz yapacak!

        Mutfak ve banyolarda kullanılan fayansların, zamanla kirlenerek ve sarararak görünümü bozulabilir. Özellikle derz araları, bu kir ve sararmalar için en uygun yerlerdir. İnatçı derz arası lekelerini temizlemek için evde uygulayabileceğiniz birçok yöntem vardır. İşte sizi sararmış derz aralarından kurtarabilecek çözümler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 15:18 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:18
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        1

        Evde en rahatsız olunan görüntülerden biri sararmış derz aralarıdır. Aslında fayans aralarında oluşan kirleri ve sarartıları yok etmek evde yapılacak bazı yöntemlerle mümkün. Örneğin, fayans aralarını bembeyaz yapmak için kullanabileceğiniz en etkili yöntemlerden biri, karbonat ve sirke karışımıdır. Bu karışım, derz aralarındaki kireç, kir ve sararmaları etkili bir şekilde temizlemeye yardımcı olur. İşte bu tarz hayat kurtaran yöntemler...

        2

        KARBONAT VE SİRKE

        Karbonat ve sirke ile derz aralarını temizlemek için şu adımları izleyin:

        Bir kâsenin içerisine bir yemek kaşığı karbonat ve bir yemek kaşığı sirke ekleyin.

        Karışım macun kıvamına gelene kadar karıştırın.

        Macunu derz aralarına sürün.

        10 dakika bekletin.

        Yumuşak bir diş fırçası ile derz aralarını fırçalayın.

        Bol su ile durulayın.

        3

        LİMON VE TUZ

        Limon suyu ve tuz, derz aralarını temizlemek için kullanabileceğiniz başka bir etkili yöntemdir. Bu yöntemi uygulamak için şu adımları izleyin:

        Bir kâsenin içerisine eşit miktarda limon suyu ve tuz ekleyin.

        Karışım macun kıvamına gelene kadar karıştırın.

        Macunu derz aralarına sürün.

        15 dakika bekletin.

        Yumuşak bir diş fırçası ile derz aralarını fırçalayın.

        Bol su ile durulayın.

        4

        BULAŞIK DETERJANI

        Bulaşık deterjanı, derz aralarını temizlemek için kullanabileceğiniz pratik bir yöntemdir. Bu yöntemi uygulamak için şu adımları izleyin:

        Bir kâsenin içerisine bir bardak ılık su ve bir yemek kaşığı bulaşık deterjanı ekleyin.

        Karışım macun kıvamına gelene kadar karıştırın.

        Macunu derz aralarına sürün.

        5 dakika bekletin.

        Yumuşak bir diş fırçası ile derz aralarını fırçalayın.

        Bol su ile durulayın

        5

        Fayans aralarını temizlerken dikkat edilmesi gerekenler:

        Derz aralarını temizlerken sert fırçalar veya kimyasal temizleyiciler kullanmamaya özen gösterin.

        Derz aralarını temizledikten sonra iyice kurulayın.

        Derz aralarını düzenli olarak temizleyerek inatçı lekelerin oluşmasını önleyebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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