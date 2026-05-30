Bir dönemin popüler dizisi 'Sihirli Annem'de 'Betüş' karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu İnci Türkay, büyük bir gurur yaşadı.

Türkay, Londra'da üniversite okuyan 24 yaşındaki oğlu Ali Eroğlu'nun mezun olduğunu duyurdu. Ali Eroğlu, eğitimini Richmond American University'de tamamladı.

Oğlu ile objektif karşısında poz veren İnci Türkay, mutluluğunu; "Canım oğlum. Bugün üniversite yıllarının son sınavı ve öğrenciliğinin de son günüydü. Yıllar ne çabuk geçti... Emeklerinle, sabrınla ve güzel kalbinle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum. Yeni başlangıçların hep mutluluk getirsin" sözleriyle dile getirdi.

Öte yandan İnci Türkay, ilk evliliğini 2004-2009 yılları arasında iş insanı Ahmet Eroğlu ile gerçekleştirmişti. İkilinin oğlu Ali, 2005 yılında dünyaya geldi.

Türkay, daha sonra oyuncu ve manken Atilla Saral ile 2019'da nikâh masasına oturdu.

İnci Türkay, oğlu ve eşi ile birlikte uzun süredir yaşamını Londra'da sürdürüyor.