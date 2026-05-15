Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İnci Türkay, Londra'da evlenme nedenini açıkladı - Magazin haberleri

        İnci Türkay, Londra'da evlenme nedenini açıkladı

        Meslektaşı Atilla Saral ile Londra'da evlendiği için kendisini "Sanırsın dükle düşes" diyerek eleştirenlere yanıt veren İnci Türkay, "Londra'da evlenmemizin tek sebebi, benim vize gerekliliklerimdi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 21:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Londra'da evlenme nedenini açıkladı

        2003 - 2012 arasında ekrana gelen 'Sihirli Annem' dizisindeki 'Betüş' karakterine hayat veren İnci Türkay, katıldığı bir programda evliliği, yaşam tarzı ve pozitif tavırlarıyla ilgili kendisine yöneltilen yorumlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Meslektaşı Atilla Saral ile 11 yıllık birlikteliklerini 2019 yılında Londra'da sade bir törenle evlilikle taçlandıran Türkay; özellikle düğünün yurt dışında yapılmasına ve yaşam tarzına yönelik eleştiriler hakkında konuştu. "Giydiği kıyafet, Londra'da evlenmek... Sanırsın dükle düşes" şeklindeki yorumlara değinen oyuncu, hakkındaki yanlış algılara dikkat çekti.

        REKLAM

        "ŞATAFATI SEVEN BİRİ DEĞİLİM"

        Kıyafet tarzıyla ilgili iddiaları reddeden Türkay, oldukça sade bir yaşam sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: Benim en çok takıldığım şey, insanların bilgisi olmadan fikir sahibi olması. Önce bilgi olsun, sonra fikir olsun. Kıyafet tarzımda hiçbir değişiklik yok; ben zaten çok minimal giyinen bir insanım. Gerçekten tek bir dolabım var, arkadaşlarım bile buna inanamaz. Hiç büyük bavulum olmadı, hep küçük bir valizle seyahat ederim. Şatafatı seven biri değilim.

        Evliliğin tamamen zorunlu şartlar nedeniyle Londra'da gerçekleştiğini belirten Türkay, "Londra'da evlenmemizin tek sebebi, benim vize gerekliliklerimdi. O dönem vize durumum dolayısıyla iki sene boyunca İngiltere dışına çıkamadım. Atilla'nın da orada oturum alabilmesi ve yanıma daha kolay gelebilmesi için orada evlendik. Çünkü ben Türkiye'ye gelemiyordum. Olay sadece bundan ibaret, bir özenti değil" dedi.

        "POZİTİFLİĞİM TAMAMEN SAMİMİ"

        Kendisine yöneltilen 'aşırı pozitif ve yapmacık' yorumlarına da yanıt veren oyuncu, "Ben bu hayatta üzülecek çok şey bulamıyorum. Her şeye şükrediyorum. Sabah kalkıp yürüyebilmek bile büyük bir nimet. Ağrısız, sağlıklı bir gün geçirmek, yemek yiyebilmek, uyuyabilmek bile bana yetiyor. Neye üzüleyim, neye kızayım? Küçük çekişmeler ve hırslar ortadan kalkınca her şey zaten çözülüyor. Bu yüzden pozitifliğim tamamen samimi" açıklamasını yaptı.

        'Katarzis' programına konuk olan oyuncu, 10 yıl sonrasına dair hedefleri sorulduğunda ise dinamik bir hayat sürme isteğini dile getirdi. Türkay, "Evde oturup sadece televizyon izleyen, camdan dışarı bakan biri olmak istemem. Hayatımın bu dinamizmi hiç bozulmasın. Sağlığım yerinde olsun, sevdiklerimi kaybetmeyeyim. Çok büyük istekler değil ama en önemlileri bunlar. Hayatımın yalnızlığa ve hareketsizliğe dönüşmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı.

        İnci Türkay, ilk evliliğini 2004-2009 yılları arasında iş insanı Ahmet Eroğlu ile gerçekleştirmişti. İkilinin oğlu Ali, 2005 yılında dünyaya geldi.

        Fotoğraflar: AA, HT Magazin, Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO

        Üsküdar Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonu: 7 gözaltı

        Üsküdar Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki bazı inşaat projelerinde, iskan ruhsatı işlemleri karşılığında maddi menfaat talep edildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonun ikinci dalgasında 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin usule aykırı yapılara iskan onayı verdiği öne sürüldü. (DHA)

        #inci türkay
        #atilla saral
        #sihirli annem
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        'Türkiye savaşların parçası olmadı'
        'Türkiye savaşların parçası olmadı'
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Yoğun bakıma alındı
        Yoğun bakıma alındı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?