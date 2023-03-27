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İnfitar Suresi okunuşu ve anlamı: İnfitar Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

İnfitar Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Tamamı 19 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “infetarat” fiilinin mastarından almıştır. İnfitar, yarılmak anlamına gelmektedir. İnfitar Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

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  • İnfitar Suresi Okunuşu ve Anlamı: İnfitar Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    İnfitar Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. İnfitar Suresi Kur'an'ın hem mushaftaki sıralamasına hem de iniş sırasına göre 82. suresidir. Sure 19 ayetten oluşur. İnfitar Suresi'nde kıyamet olaylarından, insanın Allah’a karşı sorumluluklarından, meleklerin kişilerin yaptığı her şeyi kaydettiğinden, iyilerin cennete, kötülerin cehenneme gideceğinden bahsedilir. İnfitar Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, İnfitar Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...
  • İnfitar Suresi Okunuşu ve Anlamı: İnfitar Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    İnfitar Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    1.İzessemaunfetaret.

    2.Ve izelkevakibun teseret.

    3.Ve izelbiharu fucciret.

    4.Ve izelkuburu bu'siret.

    5.'Alimet nefsun ma kaddemet ve ahharet.

    6.Ya eyyuhel'insanu ma ğarreke birabbikelkeriymi.

    7.Elleziy halekake fesevvake fe'adeleke.

    8.Fiy eyyi suretin ma şae rekkebeke.

    9.Kella bel tukezzibune biddiyni.

    10.Ve inne 'aleykum lehafizıyne.

    11.Kiramen katibiyne.

    12.Ya'lemune ma tef'alune.

    13.İnnel'ebrare lefiy na'ıymin.

    14.Ve innelfuccare lefiy cahıymin.

    15.Yasleneha yevmeddiyni.

    16.Ve ma hum 'anha biğaibiyne.

    17.Ve ma edrake ma yevmuddiyni.

    18.Summe ma edrake ma yevmuddiyni.

     

    19.Yevme la temliku nefsun linefsin şey'en vel'emru yevmeizin lillahi.
  • İnfitar Suresi Okunuşu ve Anlamı: İnfitar Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    İnfitar Suresi Türkçe Anlamı

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    1.Gök yarıldığı zaman,

    2.Yıldızlar saçıldığı zaman,

    3.Denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman,

    4.Kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman,

    5.Herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek.

    6, 7, 8. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?

    9.Hayır, hayır! Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz.

    10, 11.Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır.

    12.Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler.

    13.Şüphesiz, iyiler Naîm cennetindedirler.

    14.Şüphesiz, günahkârlar da cehennemdedirler.

    15.Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir.

    16.Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir.

    17.Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin?

    18.Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin?

     

    19.O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk, yalnız Allah'ındır.
  • İnfitar Suresi Okunuşu ve Anlamı: İnfitar Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    İnfitar Suresi Konusu

    Surede kıyamet koparken evrende meydana gelecek olan değişim ve bazı dehşet verici olaylar, öldükten sonra dirilme, mahşerde hesap verme ve itaatkâr kulların varacakları cennetle isyankâr kulların gideceği cehennem gibi konular yer almaktadır.

    İnfitar Suresi Nuzül

     

    Hem mushaftaki sıralamada hem de iniş sırasına göre seksen ikinci suredir. Naziat suresinden sonra, İnşikak suresinden önce Mekke’de inmiştir.
  • İnfitar Suresi Okunuşu ve Anlamı: İnfitar Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    İnfitar Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

    Kıyamet günü hakkında Tekvir suresinde anlatılanları pekiştirmek üzere burada o gün vuku bulacak bazı olaylardan söz edilerek insanlar uyarılmaktadır. Uzay boşluğundaki yıldızların düzenli hareketini sağlayan çekim kanununun kıyamet gününde yok olmasının bir sonucu olarak evrenin düzeninin bozulacağı, göklerin çatlayıp yarılacağı, kısaca kozmik düzenin bozulacağı bildirilmiştir (bk. Furkan 25/25; Hâkka 69/16; Rahmân 55/37; Nebe’ 78/19-20; Tekvîr 81/1-6). Denizlerin kabarıp taşmasını, dünyanın şiddetle sarsılması, dağların parçalanıp yok olması, denge ve düzenin bozulması gibi olaylar sonunda dünyayı denizlerin kaplaması şeklinde anlamak mümkündür. Deniz altında gerçekleşen şiddetli depremlerin tsunami denilen büyük dalgalara ve taşmalara yol açmasını hatırlayarak ayetteki kıyamet tasvirini daha iyi anlayabiliriz.

    Bu ayetler hakkında, “şiddetli sarsıntı neticesinde yerkürede meydana gelecek olan volkanik patlaklar ve derin çatlaklardan çıkan lav kütlelerinin deniz sularını kaynatacağı, taşıracağı, hatta buharlaştıracağı” şeklinde de yorum yapılmıştır.

     

    Kıyametin kopması sırasında meydana gelecek sayısız felâketlerin büyüklerinden birkaçı örnek olarak zikredildikten sonra “Kabirlerin altı üstüne getirildiğinde” mealindeki 4. ayetle konu insana getirilmiştir. Bu âyet genellikle o büyük altüst oluş esnasında kabirlerde toprak altında bulunan ceset parçalarının dışarı fırlatılacağı şeklinde yorumlanmıştır.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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