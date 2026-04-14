        Haberler Spor Futbol Süper Lig İngiltere Beşiktaş İngiliz devleri, Hyeon-gyu Oh'u istiyor

        İngiliz devleri, Hyeon-gyu Oh'u istiyor

        Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve attığı gollerle adından söz ettiren Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh'a İngiliz devlerinden teklif var. Tottenham ile Manchester United'ın gelecek sezon için Hyeon-gyu Oh'u transfer etmek istediği öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 14:18 Güncelleme:
        İngiliz devleri, Hyeon-gyu Oh'u istiyor!

        Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarına girmeyi başardı.

        MANCHESTER UNİTED İLE TOTTENHAM TALİP OLDU

        TransferFeed'in haberine göre Premier League ekiplerinden Tottenham’ın, 25 yaşındaki Güney Koreli golcüyü kadrosuna katmak için girişimlerde bulunabileceği ve oyuncunun gelişimini yakından takip ettiği bildirildi.

        Londra temsilcisinin, Heung-min Son sayesinde Güney Kore’de oluşan güçlü taraftar etkisi de transferde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Oyuncunun da İngiliz ekibine transfer fikrine sıcak bakabileceği ifade edildi.

        İngiltere’den bir diğer talip Manchester United’ın da oyuncuyla ilgilendiği ve transfer ihtimallerini değerlendirdiği aktarıldı.

        BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI

        Beşiktaş’ın, sözleşmesi Haziran 2029’a kadar devam eden ve güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen golcü için sezon sonunda yüksek bonservis geliri hedefleyebileceği kaydedildi.

        Ara transfer döneminde Beşiktaş’a 14 milyon euro bedelle katılan Hyeon-Gyu Oh, siyah-beyazlı formayla kısa sürede dikkat çekti. Güney Koreli santrfor, 9 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

