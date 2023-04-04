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Haberler İş-Yaşam İngiliz finans sektörüne 2 milyar sterlin yatırım
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İngiltere finans sektörüne son dört yılın en yüksek yatırımı

İngiltere’nin finans hizmetleri sektöründe geçen yıl itibarıyla yaklaşık 2 milyar sterlin hacminde dış yatırımın yapıldığı bildirildi. Yapılan açıklamada, ülkede geçen yıl finans sektörünün çektiği 2 milyar sterlin hacmindeki yabancı yatırımın son dört senenin de en yüksek seviyesine ulaştığı kaydedildi

İngiliz finans sektörüne 2 milyar sterlin yatırım
AA

İngiltere’nin finans merkezi The City of London’dan yapılan açıklamada, finans hizmetleri sektöründe (FPS) toplam 263 projeye toplam 2 milyar sterlin hacminde dış yatırımın yapıldığı, bunun Avrupa ülkelerine kıyasla en yüksek seviye olduğu bildirildi.

Açıklamada, İngiltere’de finans sektöründe yapılan yabancı yatırımının bir önceki seneye kıyasla hacminin yüzde 68, yatırım yapılan proje sayısının ise yüzde 39 artış kaydettiği bildirildi.

Finans merkezinin açıklamasında, ülkede geçen yıl finans sektörünün çektiği 2 milyar sterlin hacmindeki yabancı yatırımın son dört senenin de en yüksek seviyesine ulaştığı kaydedildi.

İngiltere’nin geçen yıl finans sektöründe toplam 263 projeye yabancı yatırım çektiği belirtilen açıklamada, Almanya ve İspanya'da bu rakamın 157, Fransa’da 124 ve Hollanda’da ise 82’de kaldığı bildirildi.

YATIRIMLARIN YÜZDE 46'SI VARLIK ŞİRKETLERİNE

Açıklamada, İngiltere’de finans sektöründeki toplam yabancı yatırımların yüzde 46’sının varlık yönetim şirketlerine yapıldığı, yüzde 56’sının da istihdam sağlayıcı nitelikte olduğu kaydedildi.

Finans merkezinin açıklamasında, geçen yıl başkent Londra’da finans sektöründe 156 projeye toplam 886 milyon sterlin hacminde dış yatırımın çekildiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Londra Finans Merkezi’nin (The City of London) Başkanı Nicholas Lyons, “Ekonominin karşı karşıya olduğu küresel zorluklara rağmen, İngiltere'nin finansal ve profesyonel hizmetler sektörü dirençli olduğunu kanıtladı. Londra, küresel pazarlara rakipsiz erişim sağlayan, dünyanın en uluslararası ve iyi bağlantılı finans merkezidir" İfadelerini kullandı.

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