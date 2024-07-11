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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper Yılmaz sözleri: Bonservisini duyurdu! - Galatasaray Haberleri

        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper Yılmaz sözleri: Bonservisini duyurdu!

        Galatasaray'ın gözbebeği Barış Alper Yılmaz, dünyanın en önemli takımlarını peşinden koşturmaya devam ediyor. Kariyerinde olağanüstü bir sıçrama gerçekleştiren milli futbolcu, EURO 2024'te gösterdiği performansla bütün gözleri üstüne çekti. İngiliz gazeteci Graeme Bailey ise ülkesinden verdiği bir röportajda Barış Alper ile ilgili önemli sözler sarf etti ve Liverpool'un görüşlerini aktardı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 12:24 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:24
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        Bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Galatasaray'ın futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi.

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        Milli futbolcu için İngiliz devlerinin resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken Liverpool'un yeni teknik direktörü Arne Slot'un Barış Alper Yılmaz'ı Feyenoord'da çalıştığı dönemdem beri yakından takip ettiği ifade edildi.

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        "BARIŞ ALPER BÜYÜK BİR YETENEK"

        İngiliz gazeteci Graeme Bailey, Rousing The Kop'a verdiği demeçte; Liverpool'un Barış Alper Yılmaz'ı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yakın mercek altına aldığını söyledi. Bailey, "Yılmaz çok büyük bir yetenek, Premier Lig ve Avrupa'nın gözünü diktiği gerçek bir oyuncu, bu yüzden ona bakmaları şaşırtıcı değil." dedi.

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        "LIVERPOOL'UN ONU İZLEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

        Graeme Bailey, Arne slot'un daha önce Feyenoord için Barış Alper Yılmaz'ı incelemeye aldığını ve Hollandalı teknik adamın Liverpool için de Barış Alper ismine sıcak baktığını söyledi. Bailey, "Şu anda Liverpool'un onu izlediğini biliyoruz ve buna Avrupa Futbol Şampiyonası da dahil. Gözümüzün üzerinde olması gereken bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

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        25 MİLYON DETAYI

        İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Liverpool'un Barış Alper Yılmaz'ı 25 milyon sterlin (30 milyon euro) bedelle transfer etmek istediği belirtildi. Öte yandan 24 yaşındaki oyuncuyu Manchester United ve Tottenham da yakından takip ediyor.

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        Galatasaray'da geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 55 maçta görev yapan Barış Alper 7 gol, 12 asistlik performans gösterdi. Ayrıca Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım'ın EURO 2024'te çıktığı tüm maçlarda da forma giydi.

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