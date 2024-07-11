İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper Yılmaz sözleri: Bonservisini duyurdu!

"LIVERPOOL'UN ONU İZLEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Graeme Bailey, Arne slot'un daha önce Feyenoord için Barış Alper Yılmaz'ı incelemeye aldığını ve Hollandalı teknik adamın Liverpool için de Barış Alper ismine sıcak baktığını söyledi. Bailey, "Şu anda Liverpool'un onu izlediğini biliyoruz ve buna Avrupa Futbol Şampiyonası da dahil. Gözümüzün üzerinde olması gereken bir oyuncu." ifadelerini kullandı.