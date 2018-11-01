İngiliz tatil devi Thomas Cook 2019 yılında kendi markasıyla İspanya, Yunanistan ve Türkiye'de toplam 20 otel açacağını duyurdu.

Resmi sitesinden açıklama yapan şirket, otellerden altısı İspanya'da, dördü Yunanistan'da, üçü de Türkiye'de kurulacak. Akdeniz'den Karayiplere kadar değişik tatil duraklarında toplam 3,000 otelde tatil düzenleyen şirket, daha sonra açıklayacağı yeni açılışlarla portföyünü 40,000 oda ve 200 otele çıkaracağını bildirdi.

Thomas Cook'un yayımladığı listede Türkiye'de açılacak iki otelin yeri ve niteliklerine dair küçük detaylar verildi ancak 3. otel hakkında bir bilgi verilmedi.

Cook’s Club Adakoy Marmaris ismiyle Muğla'nın gözde turizm beldesi Marmaris'te yer alan otelin futbol, tenis, voleybol sahalarının yanı sıra PADI dalış merkezine de sahip olacağı ve 130 odayla hizmet vereceği belirtildi.

Yine Cook's Club markasıyla Alanya'da faaliyet gösterecek ve renove edilecek otel ise 115 odaya sahip ve Kleopatra Plajı'na yakın konumuyla ön plana çıkıyor.

Thomas Cook'un genişleme planı, 2018 kâr tahminini Kuzey Avrupa'da etkili olan sıcaklık dalgasından sonra yaz tatilinin en kazançlı olduğu bölgelerde azalan talebe bağlı olarak düşürmesinin ardından geldi.

Paket tatil şirketlerinin en büyüklerinden olan İngiliz Thomas Cook şirketi 1841 yılında kuruldu. Şirket, markasının kalite standartlarına erişemeyen dokuz oteli de listesinden çıkardı.

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