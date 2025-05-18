İngilizlerden flaş iddia: Ronaldo, Beşiktaş'a gidebilir!
Sezon sonunda Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile sözleşmesi sona erecek olan Cristiano Ronaldo için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Portekizli yıldızın gelecek sezon Beşiktaş'ta forma giyebileceğini öne sürdü. İşte detaylar...
Kariyerini Al-Nassr'da devam ettiren Cristiano Ronaldo için flaş bir Beşiktaş iddiası ortaya atıldı.
Mirror'da, "Eski Manchester United'ın yıldızının masalsı dönüşü için 5 transfer seçeneği" başlıklı haberde Ronaldo'nun Avrupa için Beşiktaş'a da transfer olma ihtimalinin olduğu açıklandı.
Haberde, Ole Gunnar Solskjaer ile yeniden bir araya gelmesi Portekizli yıldızı cezbedecek unsurlardan olduğu vurgulandı. Ancak Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alamaması bu ihtimali düşürdüğü de söylendi.
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Mirror, Cristiano Ronaldo için Sporting CP, El-Ahli, Los Angeles FC ve Chelsea'nin de bir seçenek olduğunu belirtti.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Al-Nassr ile 39 maça çıkan Ronaldo, bu müsabakalarda 33 gol atıp 4 asist yaptı.