İngiltere'de 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasaklanıyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 16 yaşından küçükler için sosyal medya kullanımı yasağına ilişkin açıklamada bulundu.

Çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin yapılan görüşmelerde herkesi dinlediklerini söyleyen Starmer, “Trajik ve korkunç kayıplarının ardından bu konuda kampanyalar yürüten aileler de dahil cesurca çalışan herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımız ve geleceğimiz için büyük değişim adımının atıldığı bir gün. Hükümetin 16 yaşından küçük tüm çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayacağını duyurabilirim” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın zararları ve faydalarının bulunduğunu belirten Starmer, hükümetlerin işinin seçim yapıp karar vermek olduğunu kaydetti. Starmer, “Bana göre tam bir yasak uygulamak açık şekilde en doğru seçimdir. İstediğim tek şey, çocuklarımın mutluluğu ve güvenliği. Tüm ebeveynler de bunu istiyor. Ancak şu soruyu sormalıyız, sosyal medyanın çocuklar için mutlu bir ortam oluşturduğuna gerçekten inanıyor muyuz?” diye konuştu.

"ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİKLERE KARŞI MÜCADELE ETMELİYİZ"

Starmer, ebeveynlerin bu kararı destekleyeceğine inandığını vurgulayarak, “Kolay olmayacak çünkü bazı şirketler sosyal medyanın doğal düzen içinde değişmez parça olduğuna inanmamızı istiyor. Bu tür öğrenilmiş çaresizliklere karşı mücadele etmeliyiz. Bunu değiştirebiliriz ve değiştireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Oyun ve yayın uygulamalarında yabancıların çocuklara mesaj atmasını engelleyecek adımlar atacaklarını dile getiren Starmer, çocukların diğer kuralları ihlal ettiği gibi sosyal medya yasağını da ihlal edebileceğinin altını çizdi.