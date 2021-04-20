İngiltere'den ithalata AB vergisi

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İthalat rejimi kararı kapsamında 1 Ocak'tan bugüne kadar Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda'dan yapılan ithalata Avrupa Birliği (AB) gümrük vergisi oranları ve toplu konut fonu uygulanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararıyla, söz konusu karara geçici bir madde eklendi. Geçici maddeye göre, 1 Ocak'tan maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan bugüne kadar gerçekleşen ithalat işlemlerinin "Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda arasında serbest ticaret anlaşması" hükümlerine uygun şekilde yapıldığının ispatlanması halinde, söz konusu eşyaya AB gümrük vergisi oranları ve toplu konut fonu uygulanacak.

Değişiklik öncesi; 1 Ocak'tan sonra Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasına uyum kapsamında yayımlanacak olan düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar, karar eki listelerde "Diğer ülkeler" sütununda öngörülen gümrük vergisi ve toplu konut fonu doğrultusunda teminat alınarak ithal ediliyordu.

Aynı gazetede ayrıca, Birleşik Krallık menşeli; canlı büyükbaş hayvanlar, hayvansal ürünler, ağaçlar ve bitkiler; kesme çiçekler, patates tohumu, mantarlar, fasulye, meyveler, çay, buğday ve tohumluk durum buğdayı, çavdar, mısır, pirinç, yulaf, malt, ayçiçeği tohumu, pamuk tohumu, kavun ve karpuz tohumu, şeker pancarı tohumu, bazı hayvansal yağlar, ham yağ, çeşitli bitkisel yağlar, konserve et ve sakatat, pancar şekeri ve sakaroz, şekercilik mamulleri, çikolata ve kakao içeren gıda müstahzaları, bebek mamaları, makarnalar, meyve suları, dondurma, köpüklü şaraplar, kedi ve köpek maması ve diğer hayvan yemleri için tanımlanan tarife kontenjanı miktar, dönem ve ithal vergilerine ilişkin liste de yayımlandı.