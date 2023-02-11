AA

Ligde geçen hafta Everton'a 1-0 yenilerek şampiyonluk yolunda yara alan Arsenal, sahasında Brentford'u ağırladı.

Mücadele, 66. dakikada Arsenalli Leandro Trossard ve 74. dakikada konuk ekipten Ivan Toney'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi.

Puanını 51'e çıkaran lider Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City'nin 6 puan önünde yer alıyor. Ligde yarın Aston Villa ile karşılaşacak Manchester City, 15 Şubat Çarşamba günü Arsenal'a konuk olacak.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester ekibi, iki maçı da kazanması halinde Arsenal ile puanları eşitleyecek.

FUTBOLCULAR DEPREMZEDELERİ UNUTMADI

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanan maçlarda tüm futbolcular, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için sahaya siyah kol bandıyla çıktı.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlan şöyle:

West Ham-Chelsea: 1-1

Crystal Palace-Brighton Hove Albion: 1-1

Fulham-Nottingham Forest: 2-0

Arsenal-Brentford: 1-1

Southampton-Wolverhampton: 1-2

Leicester City-Tottenham: 4-1