İngiltere Premier Ligi'nde 20. haftanın sonuçları

Man. City, kendi sahasındaki mücadelede rakibi Chelsea ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Her iki takımın da 1 puan alarak ayrıldığı mücadele sonunda Man. City puanını 42'ye yükseltti.

Liverpool, deplasmanda Fulham ile oynadığı maçta berabere kaldı. İki takım da sahadan 1 puan ile ayrıldı. 2-2 biten maçın ardından Liverpool'un puanı 34, Fulham'ın ise 28 oldu.

Man United, 20. haftada konuk olduğu Leeds Utd ile berabere kaldı. 1-1 biten maçta Man United ve Leeds Utd 1'er puan alırken ev sahibi ekip haftayı 22, konuk ekip ise 31 puan ile noktaladı.

Nott. Forest'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Aston Villa, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.