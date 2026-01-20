İngiltere Premier Ligi'nde 20. haftanın sonuçları
İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 20. hafta maçları tamamlandı. Man United, Liverpool ve Chelsea üç puanın sahibi oldu. Man. City puan kaybederek haftayı tamamladı. İngiltere Premier Ligi'nde 20. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.
İngiltere Premier Ligi'nin 20. haftasının son mücadelesi, Man. City-Chelsea karşılaşması oldu.
Man. City, kendi sahasındaki mücadelede rakibi Chelsea ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Her iki takımın da 1 puan alarak ayrıldığı mücadele sonunda Man. City puanını 42'ye yükseltti.
Liverpool, deplasmanda Fulham ile oynadığı maçta berabere kaldı. İki takım da sahadan 1 puan ile ayrıldı. 2-2 biten maçın ardından Liverpool'un puanı 34, Fulham'ın ise 28 oldu.
Man United, 20. haftada konuk olduğu Leeds Utd ile berabere kaldı. 1-1 biten maçta Man United ve Leeds Utd 1'er puan alırken ev sahibi ekip haftayı 22, konuk ekip ise 31 puan ile noktaladı.
Nott. Forest'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Aston Villa, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Brighton, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Burnley'i 2-0 mağlup etti.
Wolves, evindeki mücadelede rakibi West Ham'ı 3-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.
Arsenal, bu hafta AFC Bournemouth'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 3-2 ile konuk ekip Arsenal oldu.
Newcastle Utd., ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Cry.Palace'yi 2-0 mağlup etti.
Brentford, deplasmanda Everton'u 4-2 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
20. haftada ev sahibi Tottenham ile rakibi Sunderland berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.