        İngiltere Premier Ligi'nde 20. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Ligi'nde 20. haftanın sonuçları

        İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 20. hafta maçları tamamlandı. Man United, Liverpool ve Chelsea üç puanın sahibi oldu. Man. City puan kaybederek haftayı tamamladı. İngiltere Premier Ligi'nde 20. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.

        Giriş: 20.01.2026 - 10:30 Güncelleme: 20.01.2026 - 10:30
        İngiltere Premier Ligi'nde 20. haftanın sonuçları
        İngiltere Premier Ligi'nin 20. haftasının son mücadelesi, Man. City-Chelsea karşılaşması oldu.

        Man. City, kendi sahasındaki mücadelede rakibi Chelsea ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Her iki takımın da 1 puan alarak ayrıldığı mücadele sonunda Man. City puanını 42'ye yükseltti.

        Deplasmandaki zorlu maçta Chelsea, rakibi Man. City ile eşitliği bozamayarak 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu sonucun ardından ev sahibi Man. City puanını 42'ye yükseltirken konuk ekip Chelsea ise 31 puana ulaştı.

        Liverpool, deplasmanda Fulham ile oynadığı maçta berabere kaldı. İki takım da sahadan 1 puan ile ayrıldı. 2-2 biten maçın ardından Liverpool'un puanı 34, Fulham'ın ise 28 oldu.

        Man United, 20. haftada konuk olduğu Leeds Utd ile berabere kaldı. 1-1 biten maçta Man United ve Leeds Utd 1'er puan alırken ev sahibi ekip haftayı 22, konuk ekip ise 31 puan ile noktaladı.

        Nott. Forest'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Aston Villa, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

        Brighton, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Burnley'i 2-0 mağlup etti.

        Wolves, evindeki mücadelede rakibi West Ham'ı 3-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        Arsenal, bu hafta AFC Bournemouth'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 3-2 ile konuk ekip Arsenal oldu.

        Newcastle Utd., ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Cry.Palace'yi 2-0 mağlup etti.

        Brentford, deplasmanda Everton'u 4-2 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        20. haftada ev sahibi Tottenham ile rakibi Sunderland berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 20. Haftanın Sonuçları
        03.01.2026 15:30
        Aston Villa
        3
        Nottingham Forest
        1
        İY(1-0)
        03.01.2026 18:00
        Brighton & Hove Albion
        2
        Burnley
        0
        İY(1-0)
        03.01.2026 18:00
        Wolverhampton
        3
        West Ham United
        0
        İY(3-0)
        03.01.2026 20:30
        AFC Bournemouth
        2
        Arsenal
        3
        İY(1-1)
        04.01.2026 15:30
        Leeds United
        1
        Manchester United
        1
        İY(0-0)
        04.01.2026 18:00
        Newcastle United
        2
        Crystal Palace
        0
        İY(0-0)
        04.01.2026 18:00
        Everton
        2
        Brentford
        4
        İY(0-1)
        04.01.2026 18:00
        Tottenham Hotspur
        1
        Sunderland
        1
        İY(1-0)
        04.01.2026 18:15
        Fulham
        2
        Liverpool
        2
        İY(1-0)
        04.01.2026 20:30
        Manchester City
        1
        Chelsea
        1
        İY(1-0)

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 20. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Arsenal
        		20 15 3 2 48 26
        2
        Manchester City
        		20 13 3 4 42 26
        3
        Aston Villa
        		20 13 3 4 42 9
        4
        Liverpool
        		20 10 4 6 34 4
        5
        Chelsea
        		20 8 7 5 31 11
        6
        Manchester United
        		20 8 7 5 31 4
        7
        Brentford
        		20 9 3 8 30 4
        8
        Sunderland
        		20 7 9 4 30 2
        9
        Newcastle United
        		20 8 5 7 29 4
        10
        Brighton & Hove Albion
        		20 7 7 6 28 3
        11
        Fulham
        		20 8 4 8 28 -1
        12
        Everton
        		20 8 4 8 28 -2
        13
        Tottenham Hotspur
        		20 7 6 7 27 4
        14
        Crystal Palace
        		20 7 6 7 27 -1
        15
        AFC Bournemouth
        		20 5 8 7 23 -7
        16
        Leeds United
        		20 5 7 8 22 -7
        17
        Nottingham Forest
        		20 5 3 12 18 -14
        18
        West Ham United
        		20 3 5 12 14 -20
        19
        Burnley
        		20 3 3 14 12 -19
        20
        Wolverhampton
        		20 1 3 16 6 -26

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 21. Hafta Maçları
        06.01.2026 23:00
        West Ham United
        Nottingham Forest
        07.01.2026 22:30
        Manchester City
        Brighton & Hove Albion
        07.01.2026 22:30
        Fulham
        Chelsea
        07.01.2026 22:30
        AFC Bournemouth
        Tottenham Hotspur
        07.01.2026 22:30
        Crystal Palace
        Aston Villa
        07.01.2026 22:30
        Everton
        Wolverhampton
        07.01.2026 22:30
        Brentford
        Sunderland
        07.01.2026 23:15
        Burnley
        Manchester United
        07.01.2026 23:15
        Newcastle United
        Leeds United
        08.01.2026 23:00
        Arsenal
        Liverpool
        Patenle giderken dengesini kaybedip düşen Efe Mevlüt, ölü bulundu

        Patenle giderken dengesini kaybedip düşen Efe Mevlüt, ölü bulundu

