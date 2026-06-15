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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat maliyeti artış trendinde

        İnşaat maliyeti artış trendinde

        İnşaat maliyet endeksi, 2026 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,73 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,58 arttı

        Giriş: 15 Haziran 2026 - 10:15 Güncelleme:
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        İnşaat maliyeti artış trendinde

        İnşaat maliyet endeksi, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,73 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,58 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,75 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,03 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,75 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,02 arttı.

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        Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 27,11 arttı, aylık yüzde 2,44 arttı

        Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,44 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,11 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,39 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,93 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 25,68 arttı, işçilik endeksi yüzde 29,53 arttı.

        Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 33,41 arttı, aylık yüzde 3,65 arttı

        Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,65 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,41 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,84 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,40 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 34,26 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,78 arttı.

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