İnşaat üretimi yüzde 20,3 arttı

TÜİK'in yayımladığı verilere göre; inşaat üretimi yıllık yüzde 20,3 arttı.

İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı mayıs ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 10,1 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 17,4 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 4,8 arttı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mayıs ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 2,7 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 3,4 arttı.