Yılın ilerleyen zamanlarında dünya genelinde kullanıcılar 2022 yılında daha çok sosyal olaylarla ilgilenmeye başladı ve etiketler bunlara göre şekillendi. James Webb Uzay Teleskobu'ndan #Airfrying, #NFT ve #strangerthings gibi insanların kişisel ilgi alanları ön plana çıktı.