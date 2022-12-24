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Instagram 2022'nin en popüler ve en çok kullanılan etiketlerini (hashtag) açıkladı!

Instagram tarafından bu yıl en çok kullanılan hashtagler yani etiketleri paylaşıldı. En popüler etiketler arasında kullanıcıların sosyal olaylara gösterdiği tepkiler ve etkinlikleri daha sıkı takip ettiği görüldü. Rusya ve Ukrayna savaşının dünya çapında ses getirdiği derinden etkileri bir kez daha anlaşıldı. Bir diğer popüler etiketlerden birisi ise İran'da meydana gelen Mahsa Amini olaylarına gösterilen destek etiketi oldu. 2022'nin bitmesine sayılı günler kala Instagram kısaca bize koca yılın dünya çapında nasıl geçtiğini gözler önüne serdi...

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  • Instagram 2022'nin en popüler ve en çok kullanılan etiketlerini (hashtag) açıkladı!

    Pandeminin 2022 yılında sona ermesiyle birlikte gündem hareketlenmeye başladı. Senenin ilk aylarında meydana gelen Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle gelişen olaylarla beraber Instagram'da tepkiler giderek büyüdü.  Kullanıcılar tarafından senenin başında en çok kulllanılan etiketlerden birisi #standwithukraine oldu.

     
  • Instagram 2022'nin en popüler ve en çok kullanılan etiketlerini (hashtag) açıkladı!

    Yılın ilerleyen zamanlarında dünya genelinde kullanıcılar 2022 yılında daha çok sosyal olaylarla ilgilenmeye başladı ve etiketler bunlara göre şekillendi. James Webb Uzay Teleskobu'ndan #Airfrying, #NFT ve #strangerthings gibi insanların kişisel ilgi alanları ön plana çıktı.
  • Instagram 2022'nin en popüler ve en çok kullanılan etiketlerini (hashtag) açıkladı!

    Tüm bunların dışında, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası listede yerini almayı başardı ve #fifaworldcup en çok kullanılan etiketlerden birisi oldu. 
  • Instagram 2022'nin en popüler ve en çok kullanılan etiketlerini (hashtag) açıkladı!

    İşte sırasıyla Instagram'da en çok kullanılan etiketler:

    - #MAHSAAMINI 

    - #TAYLORSWIFT

    - #STANDWITHUKRAINE

    - #FIFAWORLDCUP (FIFA Dünya Kupası)

    - #NFT

    - #AIRFRYER

    - #STRANGERTHINGS

    - #SPYXFAMILY (Son yılların popüler animesi)

    - #BOOKSTRAGRAM (Instagram'da okuduğu kitapları paylaşan, bu kitapların kısa incelemesini yazan ve videolar çeken kullanıcılar)

    - #JAMESWEBBSPACETELESCOPE (James Webb Uzay Teleskobu)
  • Instagram 2022'nin en popüler ve en çok kullanılan etiketlerini (hashtag) açıkladı!

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