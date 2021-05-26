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Instagram beğeni sayısı gizleme özelliğini kullanıma sundu

Instagram, beğeni sayılarının gösterilmesiyle ilgili kullanıcılara daha fazla kontrol sağlayacak yeni bir özelliği kullanıma sundu. Buna göre bugünden itibaren Instagram kullanıcıları, kendi gönderilerindeki beğeni sayılarını isterlerse gizleyebilece. Kullanıcılar, Instagram Akışı'nda diğer insanların gönderilerinin beğeni sayılarını da görmeyi veya görmemeyi tercih edebilecek.

Instagram beğeni sayısı gizleme özelliği kullanıma sunuldu - Haberler
Instagram'da artık gizlenebilecek!
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HABERTURK.COM

Instagram bugün beğeni sayılarının gösterilmesiyle ilgili kullanıcılarına daha fazla kontrol sağlayacak yeni bir özelliği kullanıma sunduğunu açıkladı.

Instagram 2019’da bir grup kullanıcıyla gönderilerdeki beğeni sayılarının gizlenmesi üzerine bir test yapmaya başlamıştı.

Bu konuyla ilgili geri bildirimleri değerlendiren Facebook çatısı altındaki Instagram, yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı insanların beğeni sayılarını gizlemeyi tercih ederken, bazılarınınsa nelerin popüler olduğunu takip edebilmek için beğeni sayılarını görmek istediğini ifade etti.

'BEĞENİ' İÇİN KULLANICILARA 2 SEÇENEK

Instagram, ortaya çıkan bu bulgular çerçevesinde kullanıcılarına daha fazla kontrol sağlayabilmek için yeni bir özelliği kullanıma sunmaya başladı.

Instagram’ın kullanıma sunduğu bu özellik sayesinde artık kullanıcılar:

- Kendi Instagram gönderilerindeki beğeni sayılarını göstermeyi veya gizlemeyi;

- Instagram Akışında diğer insanların gönderilerinin beğeni sayılarını görmeyi veya görmemeyi tercih edebilecek.

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