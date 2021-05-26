Instagram'da artık gizlenebilecek! 0:00 / 0:00

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Instagram bugün beğeni sayılarının gösterilmesiyle ilgili kullanıcılarına daha fazla kontrol sağlayacak yeni bir özelliği kullanıma sunduğunu açıkladı.

Instagram 2019’da bir grup kullanıcıyla gönderilerdeki beğeni sayılarının gizlenmesi üzerine bir test yapmaya başlamıştı.

Bu konuyla ilgili geri bildirimleri değerlendiren Facebook çatısı altındaki Instagram, yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı insanların beğeni sayılarını gizlemeyi tercih ederken, bazılarınınsa nelerin popüler olduğunu takip edebilmek için beğeni sayılarını görmek istediğini ifade etti.

'BEĞENİ' İÇİN KULLANICILARA 2 SEÇENEK

Instagram, ortaya çıkan bu bulgular çerçevesinde kullanıcılarına daha fazla kontrol sağlayabilmek için yeni bir özelliği kullanıma sunmaya başladı.

Instagram’ın kullanıma sunduğu bu özellik sayesinde artık kullanıcılar:

- Kendi Instagram gönderilerindeki beğeni sayılarını göstermeyi veya gizlemeyi;

- Instagram Akışında diğer insanların gönderilerinin beğeni sayılarını görmeyi veya görmemeyi tercih edebilecek.