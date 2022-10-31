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Instagram çöktü mü, neden uygulamadan atıyor?

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor. Uygulamaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar Instagram'ın kendi kendine kapanma sorunuyla karşılaştıklarını belirtiyorlar. iPhone ve Android telefonlarda yaşanan "Instagram hesabım askıya alındı" sorunun çözümü ve uygulamanın ne zaman düzeleceği kullanıcıların gündeminde yer alıyor. İşte 31 Ekim 2022 Instagram uygulamadan atıyor sorunu ve çözümü

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  • Instagram çöktü mü? Instagram neden atıyor, kapanıyor? 31 Ekim 2022 Instagram uygulamadan atıyor sorunu ve çözümü

    Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olna Instagram'a erişim sorunu pek çok kullancıyı etkiliyor. DownDetector'a göre, sorunlar GMT saat 16:00'da artmaya başladı ve tüm dünyadaki kullanıcıları etkiliyor. Kesintinin nedeni belirsizliğini koruyor olsa da, birkaç kullanıcı hesaplarının askıya alındığını da bildirdi. İşte Instagram erişim sorunu hakkında detaylar...
  • Instagram çöktü mü? Instagram neden atıyor, kapanıyor? 31 Ekim 2022 Instagram uygulamadan atıyor sorunu ve çözümü

    INSTAGRAM SORUNU IPHONE 16.1 SÜRÜMÜNDE DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR İDDİASI

    Kullanıcıların ifadelerine göre Instagram’a giriş yapılıyor ancak 1 dakika sonra sistem kapanarak platformdan atıyor. Genellikle bu sorun internet kaynaklı olarak düşünülse de 16.1 sürümünde daha çok görülüyor.
  • Instagram çöktü mü? Instagram neden atıyor, kapanıyor? 31 Ekim 2022 Instagram uygulamadan atıyor sorunu ve çözümü

    HESAPLAR ASKIYA ALINDI

    Instagram hesaplarına girmeye çalışan kullanıcılar, hesaplarının askıya alındığını bu uyarı ile öğrendi.
  • Instagram çöktü mü? Instagram neden atıyor, kapanıyor? 31 Ekim 2022 Instagram uygulamadan atıyor sorunu ve çözümü

    ASKIYA ALINAN HESAPLAR NASIL GERİ AÇILIR?

    Instagram bir hesabı askıya aldığında bir süre giriş yapmasını yasaklıyor ve kullanıcılarına hesaplarını kurtarması için doldurması gereken bir form öneriyor.

    Eğer hesabınızın yanlışlıkla askıya alındığını düşüyorsanız ‘help.instagram.com’ adresi üzerinden formda yer alan bilgileri doldurarak hesabınızı kurtarabilir ve itiraz edebilirsiniz.
  • Instagram çöktü mü? Instagram neden atıyor, kapanıyor? 31 Ekim 2022 Instagram uygulamadan atıyor sorunu ve çözümü

    AÇIKLAMA GELDİ

    "Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişim sorunları yaşadığının farkındayız. İnceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."
  • Instagram çöktü mü? Instagram neden atıyor, kapanıyor? 31 Ekim 2022 Instagram uygulamadan atıyor sorunu ve çözümü

    Instagram "Hesabım askıya alındı" ve uygulamadan atma sorunu henüz çözüme kavuşmadı. Sorunun düzeltildiğine ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
  • Instagram çöktü mü? Instagram neden atıyor, kapanıyor? 31 Ekim 2022 Instagram uygulamadan atıyor sorunu ve çözümü

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