Instagram dil değiştirme nasıl yapılır? Instagram dil ayarları nasıl değiştirilir? Sorusu en sık araştırılan konulardan biri oldu. Bunun sebebi ise, Instagram dün gece uygulamada güncellemeye gitti. Ancak bu güncelleme bazı cihazlarda dil ayarlarının değişmesine sebep oldu ve Instagram ingilizce dili ile kullanılmaya başladı.

INSTAGRAM DİL DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

iPhone cihazlarda Instagram dil değiştirme ve dil ayarları şöyle yapılır...

Profilinizin sağ kısmında bulunan Settings (Ayarlar) bölümüne tıklayın,

Account (Hesap) kısmından Language (Dil) seçeneğini tıklayarak Türkçe'yi seçebileceksiniz.

Androidler de ise, Instagram hesabınıza giriş yaparak Settings (Ayarlar) bölümüne tıklayın, Account (Hesap) kısmından Language (Dil) seçeneğini tıklayarak Türkçe'yi seçebileceksiniz.

INSTAGRAM DİL AYARLARI

Instagram uygulamasında kullandığınız dili, dil ayarlarınızdan değiştirebilirsiniz:

Profilinize gidin.

Sağ üstteki simgesine dokunun.

Ayarlar'a dokunun.

Dil'e dokunun.

Kullanmak istediğiniz dili seçin.