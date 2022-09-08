Instagram'da düşük çözünürlüklü görüntü tarih oluyor!

Günlük hayatta herkesin en sık kullandığı uygulamalardan biri olan Instagram'da kimi zaman hikayelere eklenen video ve fotoğraflar düşük kaliteli ya da bulanık çıkabiliyor. Bu sorundan özellikle Android telefon kullanıcıları şikayetçi oluyor. Apple kullanıcılarının fazla yaşamadığı fakat zaman zaman denk gelebildiği kalitesiz fotoğraf ve video sorunu birkaç yöntem ile düzeltilebiliyor.
Çeşitli yöntemlerden yararlanarak Instagram'a atacağınız hikaye kalitelerini arttırmanız mümkün. Özellikle daha çok videolu hikayelerde görünen bu sorun, format sebebiyle karşımıza çıkıyor. Farklı formatta yüklenen videolar, paylaşıldığı zaman bulanık ve düşük kaliteli görülebiliyor. Peki, Instagram hikaye kalitesi nasıl yükseltilir? Instagram hikaye (story) kalitesi nasıl artırılır? İşte merak edilen soruların yanıtları...
INSTAGRAM HİKAYE KALİTESİ ARTIRMA NASIL YAPILIR?
Instagram story kalitesini yükseltmek için şu adımları izleyebilirsiniz;
- İnternet kalitenizi yükseltebilirsiniz,
- Kamera ayarlarında HEVC video codec özelliğini etkinleştirebilirsiniz,
- HEVC video codec ayarları olmayan kameralarda Open Camera uygulaması ile ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz,
- Instagram için daha az veri kullanma ayarını kaldırabilirsiniz,
- Instagram storylerine GIF yüklenirken uygulama GIF’leri yerine video düzenleyici programından eklenen GIF’leri kullanabilirsiniz,
- Instagram için özel üretilen uygulamalardan yararlanabilirsiniz.
INSTAGRAM HİKAYELERİ NEDEN BULANIK GÖRÜNÜYOR?
Instagram uygulamasında video ve fotoğraf yüklemesinden sonra hikayeye bakıldığında kalite düşük görülebiliyor. Bunlar Instagram'ın belli bir video formatı kullanmasından kaynaklanabiliyor. Belirlenen formatın dışında atılan videolar bazen hikayeye yüklenemeyebiliyor ya da yüklenmiş olsa dahi kalitesiz ve bulanık görülebiliyor. Bu durumlarda şu yolları kullanarak Instagram hikayenizin kalitesini arttırabilirsiniz;
- Instagram görsel proporsiyonunu 9×16 tutmak.
- Instagram fotoğraf formatında .jpg veya .png kullanmak.
- Instagram video formatında .mp4 veya .mov kullanmak.
- Instagram hikayesine yüklenecek fotoğrafların maksimum 30 MB, Instagram hikayesine yüklenecek videonun ise maksimum 4 GB boyutunda olması.
- Hikaye bölümüne eklenilen dosya boyutunun minimum 600 ×1067 px olması.
- Hikayelere eklenilen dosya boyutunun maksimum 1080×1920 px olması.
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