instagram ingilizce oldu! Instagram'ı Türkçe'ye çevirme işlemi nasıl yapılır? soruları kullanıcılar tarafından en çok merak edilen konu başlıklarından biri oldu. Geçtiğimiz gün Instagram tarafından uygulanan güncelleme nedeniyle birçok cihazda bulunan uygulma ingilizce oldu. Türkiye'de ise büyük bir sorun teşkil etti. Vatandaşlar popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ı Türkçe yapmaya devam ediyor fakat dil ayarlarına geldiğimizde 'System Defoult' hatası ile karşılaşılıyor.

İNSTAGRAM İNGİLİZCE OLDU! NASIL TÜRKÇE'YE ÇEVRİLİR?

Instagram ingilizce olması ile nasıl türkçeye çevrilir? şeklinde soruları da beraberinde getirdi. Öncelikle profil hesabınıza tıklayarak Setting (Ayarlar) kısmına tıklamanız daha sonra Language (Dil) tıklamanız ve oradan da Türkçe seçeneğini işaretlemeniz gerekmektedir.

INTAGRAM DİL DEĞİŞTİRME

iPhone iOS Instagram dil ayarları, iPhone ya da iPad cihazlarda dil ayarlarını değiştirmek için ayarlar (settings) bölümüne giriş yapıp, dil (language) seçeneğinden istediğiniz dili seçmeniz yeterli. Ancak iPhone telefonlarda şu an dil değiştirme yapılamıyor.

Android telefonlarda ise altta en sağ köşedeki profil resmine tıklamak gerekiyor. Ardından da sağ üstte yer alan üç çizgiye tıklayarak açılan menüde ayarlar (settings/options) üzerinden dil (language) seçeneğini seçin. Çıkan listeden istediğiniz dili seçebilirsiniz.