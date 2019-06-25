Instagram sesli mesaj gönderimi nasıl yapılır?

Dünyanın son dönemdeki en popüler sosyal ağı Instagram’a kullanıcılar DM üzerinden sesli mesajlar gönderebilecek. Son gelen güncelleme ile Instagram'a gelen sesli mesaj özelliği ile 1 dakikaya kadar olan sesli kayıtlar paylaşılabilecek. Peki Instagram’da sesli mesaj gönderme işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

INSTAGRAM SESLİ MESAJ GÖNDERME İŞLEMİ

- Instagram’ın sözkonusu bu güncellemesi, iOS ve Android için kullanıma sunuldu.

- Yeni özelliğe Instagram’ın direkt mesaj (Direct message, DM) bölümünden ulaşılabiliyor.

- Uygulamanın son versiyonunu güncelleyenler, mikrofon tuşuna basılı tutarak mesajlarını kaydedebiliyor.

- Basılı tutulan mikrofon tuşu serbest bırakıldığında, kaydedilen mesaj karşı tarafa otomatik olarak gönderiliyor.

- Kullanıcılar, DM üzerinden 1 dakikaya kadar sesli mesajlarını paylaşabiliyor.