Instagram sesli mesaj gönderimi nasıl yapılır?

Dünyanın son dönemdeki en popüler sosyal ağı Instagram’a kullanıcılar DM üzerinden sesli mesajlar gönderebilecek. Son gelen güncelleme ile Instagram'a gelen sesli mesaj özelliği ile 1 dakikaya kadar olan sesli kayıtlar paylaşılabilecek. Peki Instagram’da sesli mesaj gönderme işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...
INSTAGRAM SESLİ MESAJ GÖNDERME İŞLEMİ
- Instagram’ın sözkonusu bu güncellemesi, iOS ve Android için kullanıma sunuldu.
- Yeni özelliğe Instagram’ın direkt mesaj (Direct message, DM) bölümünden ulaşılabiliyor.
- Uygulamanın son versiyonunu güncelleyenler, mikrofon tuşuna basılı tutarak mesajlarını kaydedebiliyor.
- Basılı tutulan mikrofon tuşu serbest bırakıldığında, kaydedilen mesaj karşı tarafa otomatik olarak gönderiliyor.
- Kullanıcılar, DM üzerinden 1 dakikaya kadar sesli mesajlarını paylaşabiliyor.
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