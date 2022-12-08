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İhlal edilen kurallar bildirilecek! Instagram Shadow ban (spam) nedir ve nasıl kaldırılır?

Instagram’ın shadow ban özelliği, hesabınızın bazı özelliklere erişiminin kısıtlanması anlamına gelir. Bazen yaptığınız etkinlikler Instagram tarafından spam olarak algılanabilir. Bu durum bazen de bir profilin sizi şikâyet etmesi sonucunda kaynaklanır. Instagram bu durumun önüne geçilmesi içim özellikle içerik üreticilerine yönelik bir tavsiye ögesi ekliyor.

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  • İhlal edilen kurallar bildirilecek! Instagram Shadow ban (spam) nedir ve nasıl kaldırılır?

    İÇERİK ÜRETİCİLERİ DAHA ÇOK KARŞILAŞIYOR

    Instagram’ın bu özelliği daha çok içerik üreticilerine yönelik gibi gözükmesine rağmen kişisel olarak paylaşılan gönderilerin, shadow ban uyarısı almadan paylaşılıp paylaşılamayacağını size önceden özellik sayesinde tavsiye niteliğinde bildirilecek.
  • İhlal edilen kurallar bildirilecek! Instagram Shadow ban (spam) nedir ve nasıl kaldırılır?

    Eğer hesap durumu ekranı yeşilden sarıya dönerse, profilinizde bulunan öğelerin platformu ihlal ettiğine dair açıklamalar bulunacak.  
  • İhlal edilen kurallar bildirilecek! Instagram Shadow ban (spam) nedir ve nasıl kaldırılır?

    İHLAL EDİLEN KURALLAR BİLDİRİLECEK

    Instagram bu sayede daha fazla şeffaflık sağlamaya ve uygulamadaki özelliklerin en üst düzeyde kullanılmasından emin olarak, shadow ban yasaklarının önüne geçmeyi hedefliyor.
  • İhlal edilen kurallar bildirilecek! Instagram Shadow ban (spam) nedir ve nasıl kaldırılır?

    İçerik üreticilerinin paylaştığı gönderilerin ön plana çıkmaması veya istedikleri beğeni sayını alamamasının nedenlerinden birisi de shadow ban.

    Yani gönderileriniz kuralları ihlal ettiği için bir süre gölgeleniyor. Bu durumun önüne geçebilmek için yapılan bu tavsiye öğesi ile profiliniz sarıya döndüğünde ihlal ettiğiniz kuralları görerek yeşile çevirebilirsiniz.

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