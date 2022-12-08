İçerik üreticilerinin paylaştığı gönderilerin ön plana çıkmaması veya istedikleri beğeni sayını alamamasının nedenlerinden birisi de shadow ban.

Yani gönderileriniz kuralları ihlal ettiği için bir süre gölgeleniyor. Bu durumun önüne geçebilmek için yapılan bu tavsiye öğesi ile profiliniz sarıya döndüğünde ihlal ettiğiniz kuralları görerek yeşile çevirebilirsiniz.