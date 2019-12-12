Milyarlarca kullanıcıya sahip Instagram'da şifre unutanların sayısı da bir hayli o kadar yüksek. Bazı kişilerin birden çok hesabı da olduğu için şifreleri hatırlamak ya da karıştırabilme ihtimali de yüksek. Instagram bunun için pratik çözüm sunuyor. Kayıtlı olduğunuz telefona ya da mail adresine şifre sıfırlama bağlantısı göndererek yeniden şifre oluşturmanıza imkan sunuyor.

Instagram Şifremi Unuttum, Ne yapabilirim?

Instagram hesabınıza girişte eğer kullanıcı adınızı hatırlıyor, şifrenizi hatırlamıyorsanız paniğe kapılmayın. Instagram sizin için kayıtlı olduğunuz e-posta adresine şifre sıfırlama bağlantısı gönderiyor. Peki bu işlemi nasıl yaparız?

Aşağıda resimde görülen "Şifreni mi unuttun?" butonuna tıklamak.

Ardından Instagram size "Kullanıcı adını veya e-posta adresini gir ve sana hesabına yeniden girebilmen için bir bağlantı gönderelim." diye mesajla karşılayacak. Bu adımda Instagram şifre yenilemek için yapmanız gereken kayıtlı olduğunuz e-posta, telefon ya da kullanıcı adınızı girmek. Daha sonra aşağıdaki resimde görülen şifre yenileme butonuna tıklamak.

Aşağıda görülen resimdeki gibi size bir uyarı gelecek. Şifre sıfırlamak için emin misiniz? diye uyarı verecek. Reset password seçerek sıfırlama işlemini başlatmış olacaksınız.

Kayıtlı olduğunuz adresinize mail gelecek. Maildeki linke tıklayarak size şifre yenileme alanına yönlendirecek. Bu adımdan itibaren artık yeni şifrenizi oluşturabilirsiniz. Aşağıda resimdeki gibi yeni şifrenizi iki defa yazarak oluşturacaksınız.

Telefonunuz ile şifre yenilemek için;

- Şifremi unuttum seçeneğine tıkladıktan sonra "Telefon" seçeneğine dokunun

- Açılan sayfaya telefon numaranızı girin

- Telefonunuza şifre yenileme bağlantısı gelecek. Bu sayfada yeni - şifrenizi belirleyebilirsiniz.

- E-mail adresinize doğrulama linki gelecek linke tıklayarak yeni şifrenizi belirleyebilirsiniz.

INSTAGRAM ŞİFRE YENİLEME LİNKİ

İnstagram şifre yenileme sayfası için tıklayın...