Herhangi bir kişinin profiline girildikten sonra gezinme yapılırken çok sayıda reklamla karşılaşmamız mümkün. Instagram aynı zamanda Reels’ler üzerinde de ve daha birçok yerde reklam gösterimlerini artırmayı planlıyor. Kullanıcılar ise bu durumdan muhtemelen rahatsızlık duyacak.