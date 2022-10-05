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Instagram yakında kullanıcılarını reklam yağmuruna tutacak!

En popüler uygulamalardan olan Instagram platformu kullanıcılarını sinirlendirecek. Reklam sayılarının yükselmesinden dolayı tepki gören Youtube’dan sonra Instagram’da reklamlarını artırıyor.

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  • Instagram yakında kullanıcılarını reklam yağmuruna tutacak! Instagram reklam sayısını artırıyor!

    Uygulamaların ücretsiz olması reklamların çoğalmasına sebebiyet veriyor. Çünkü uygulamaların birçoğu gelirlerinin belli bir bölümünü reklam alarak karşılıyor. Instagram’da temel olarak reklam üzerinden para kazanıyor.
  • Instagram yakında kullanıcılarını reklam yağmuruna tutacak! Instagram reklam sayısını artırıyor!

    KEŞFET BÖLÜMÜNE REKLAM GELİYOR!

    Meta’nın uygulamasının istenilen verimi sağlayamadığı açığı kapatmak isteyen Instagram reklamlarla kayıplarını önlemeye çalışıyor. Artık ‘Keşfet’ kısmında da reklam bulunacak. Bu reklamlar sayfanın normal akışında gösterilecek.
  • Instagram yakında kullanıcılarını reklam yağmuruna tutacak! Instagram reklam sayısını artırıyor!

    PROFİLLERDE REKLAM GÖSTERİLECEK!

    Ayrıca kişi profillerinde de reklam gösterileceği iddiaları mevcut. Daha önce profillerden reklamları uzak tutma politikası izleyen Instagram bu durumu yakında değiştirecek gibi gözüküyor.
  • Instagram yakında kullanıcılarını reklam yağmuruna tutacak! Instagram reklam sayısını artırıyor!

    Herhangi bir kişinin profiline girildikten sonra gezinme yapılırken çok sayıda reklamla karşılaşmamız mümkün.  Instagram aynı zamanda Reels’ler üzerinde de ve daha birçok yerde reklam gösterimlerini artırmayı planlıyor.  Kullanıcılar ise bu durumdan muhtemelen rahatsızlık duyacak.

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