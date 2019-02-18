Turkcell iştiraki olan İnteltek, kamuoyunda "İddaa" olarak bilinen "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının" özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması için düzenlenen ihale konusunda itirazda bulundu.

İKİ BAŞVURU YAPTI

İnteltek Internet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret AŞ'den yapılan açıklamada, şirketin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen 27 Kasım 2018 tarihli ilk ihaleye olduğu gibi 13 Şubat'ta gerçekleştirilen Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İhalesi'ne (ikinci ihale) de; bu konudaki bilgi-birikim ve tecrübesinin yanı sıra elektronik bayilikle ilgili mevcut yapının korunacağı ve değişiklik olmayacağı kabulünden hareketle katılarak teklif verdiği hatırlatılarak, şu görüşlere yer verildi:

"Diğer yandan, şirketimiz, söz konusu ihalenin diğer bir katılanı olan Şans Ortak Girişim Grubu tarafından iletilen nihai mali teklifin, ilgili kanuna ve ihale şartnamesinin 17/7 ve 25.6 maddelerine aykırı olduğu görüşü ve 'değerlendirme dışı bırakılması' talebiyle ihale komisyonuna 13.02.2019 tarihinde müracaat etmiş olup, bu konuda ihale komisyonunun değerlendirmesi devam etmektedir. Buna ek olarak, Şans Ortak Girişim Grubu'nun pilot ortağı olan Macaristan menşeli 'Scientific Games Szerencsejatek Szolgaltatasok Korlatolt Felelössegü Tarsasag' unvanlı şirketin şartnamede aranan iş deneyimine sahip olup olmadığı ve Şans Ortak Girişim tarafından yeterlilik değerlendirmesi için gerekli belgelerin/sertifikaların sunulup sunulmadığı hususlarının detaylı değerlendirilmesi talebiyle, şirketimiz tarafından ihale komisyonuna bugün itibarıyla kapsamlı bir itiraz dilekçesi sunulmuştur.

Bu kapsamda, ihale komisyonunun her iki başvurumuzu da ilgili kanunda yer alan 'saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik ve ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması' ilkeleri çerçevesinde değerlendireceğine olan inancımız tamdır."

İLK İHALE 27 KASIM'DA YAPILMIŞ, INTELTEK KAZANMIŞTI

İddaa için ilk ihale 27 Kasım'da yapılmış, Turkcell'in bağlı ortaklığı Inteltek teklif veren tek şirket olmuştu.İnteltek 10 yıl için 200 milyar TL garanti içeren teklif sunmuştu. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ihaleyi, yalnız Inteltek'in teklif vermesi üzerine, rekabetin sağlanamadığı gerekçesiyle 10 Aralık'ta iptal etmişti.

İKİNCİ İHALEYİ ŞANS GİRİŞİM OGG KAZANDI



11 Ocak'ta İddaa için yeniden ihaleye çıkılacağı duyurulmuş, 13 Şubat'taki ikinci ihaleye Demirören Grubu ve ABD'li Scientific Games'in oluşturduğu Şans Girişim Ortak Girişim Grubu (OGG) ve Turkcell ve Intralot'un ortak olduğu Inteltek katılmış, en düşük teklifi Şans Girişim OGG vermişti. İlk turda Şans Girişim OGG toplam hasılatın yüzde 2.1'i, Inteltek ise yüzde 1.4'ü üzerinden teklif vermiş, şirketler daha sonra tekliflerini aşağı revize etmiş, Şans Girişim OGG yüzde 0.2 ile Inteltek'in verdiği yüzde 0.5'ten daha düşük teklif vermişti.