        Haberler Spor Futbol İtalya Inter: 2 - Napoli: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Inter: 2 - Napoli: 2 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 21. haftasında Inter ile Napoli, 2-2 berabere kaldı. Inter, 73. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçse de 83'te Scott McTominay'in golüne engel olamadı. Bu sonuçla beraber lider Inter puanını 43'e, Napoli ise 39'a çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 00:52 Güncelleme: 12.01.2026 - 00:52
        Hakan'ın golü Inter'e yetmedi!
        İtalya Serie A'nın 21. haftasında Inter ile Napoli karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

        Inter'in gollerini 9'da Federico Dimarco ve 73. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu attı. Napoli'nin gollerini ise 26 ve 81. dakikalarda Scott McTominay attı.

        Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, 71. dakikada kırmızı kart gördü.

        Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 88. dakikada yaşadığı pozisyon sonrası değişiklik işaretinde bulundu ve oyundan çıktı.

        Bu sonuçla birlikte Inter 43 puanla liderliğini korurken Napoli ise 39 puanla yakın takibini sürdürdü.

        Ligin sonraki maçında Inter, Lecce'yi ağırlayacak. Napoli ise Parma'yı konuk edecek.

