        Inter: 3 - Bologna: 1 | MAÇ SONUCU

        Inter: 3 - Bologna: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 18. haftasında Inter, evinde Bologna'yı 3-1 mağlup etti. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2. golde Lautaro Martinez'e asist yaparak galibiyette rol oynadı. Piotr Zielinski, Lautaro Martinez ve Marcus Thuram'ın golleriyle liderliğini sürdüren Inter, puanını 39'a çıkardı. Bologna ise haftayı 26 puanla tamamladı.

        Giriş: 05.01.2026 - 00:55 Güncelleme: 05.01.2026 - 00:55
        Hakan asist yaptı, Inter liderliğini korudu!
        İtalya Serie A'nın 18. haftasında Inter, Bologna'yı ağırladı. Giuseppe Meazza'da oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Inter oldu.

        Inter'e galibiyeti getiren golleri 39'da Piotr Zielinski, 48'de Lautaro Martinez ve 74. dakikada Marcus Thuram atarken, konuk ekibin tek golünü ise 83. dakikada Santiago Thomas Castro kaydetti.

        Mavi Siyahlılar'da ilk 11'de başlayan ve 68 dakika süre alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2. golde Lautaro Martinez'e asist yaptı.

        Bu sonucun ardından lider Inter puanını 39'a yükseltirken, Bologna ise 26 puanda kaldı.

        İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Inter, Parma ile deplasmanda karşılaşacak. Bologna, Atalanta'yı konuk edecek.

