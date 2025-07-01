Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi: Lautaro "Hemen gitsin" dedi, başkan devreye girdi!

"KALMAK İSTEMEYEN HEMEN GİTSİN"

Golcü oyuncu maç sonunda "Hoşuma gitmeyen şeyler söylüyorum ve bu sebeple bir kaptan olarak açık bir mesaj veriyorum. Kalmak istemeyen hemen Inter'den ayrılsın. Inter için savaşacak, burada gerçekten kalmak isteyenlere ihtiyacımız var. Giydiğimiz formanın önemini bilmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Lautaro Martinez'in bu sözleri kısa süre içinde spor kamuoyunun gündemine otururken, devreye bir de Inter Başkanı Marotta girdi.