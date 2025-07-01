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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi: Lautaro "Hemen gitsin" dedi, başkan devreye girdi! - Galatasaray Haberleri

        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi: Lautaro "Hemen gitsin" dedi, başkan devreye girdi!

        Inter'in Fluminense'ye 2-0 mağlup olduğu maçın ardından Hakan Çalhanoğlu krizi çıktı. Inter kaptanı Lautaro Martinez, karşılaşma sonrasında DAZN'a konuştu. Oldukça sinirli olduğu görülen Arjantinli yıldızın hedefinde Hakan Çalhanoğlu vardı. Lautaro Martinez'in sözleri kısa süre içinde spor kamuoyunun gündemine otururken, devreye bir de Inter Başkanı Marotta girdi. İşte söylenenler ve yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 09:46 Güncelleme: 01.07.2025 - 09:46
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        İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

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        Son günlerde adı Galatasaray ile sık sık anılan yıldız oyuncu için ilk olarak Inter'ın kaptanı Lautaro Martinez'den ardından ise İtalyan ekibinin başkanı Giuseppe Marotta'dan açıklamalar geldi.

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        MAÇ SONUNDA KRİZ: HAKAN ÇALHANOĞLU

        Inter kaptanı Lautaro Martinez, karşılaşma sonrasında DAZN'a konuştu. Oldukça sinirli olduğu görülen Arjantinli yıldızın hedefinde Hakan Çalhanoğlu vardı.

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        "KALMAK İSTEMEYEN HEMEN GİTSİN"

        Golcü oyuncu maç sonunda "Hoşuma gitmeyen şeyler söylüyorum ve bu sebeple bir kaptan olarak açık bir mesaj veriyorum. Kalmak istemeyen hemen Inter'den ayrılsın. Inter için savaşacak, burada gerçekten kalmak isteyenlere ihtiyacımız var. Giydiğimiz formanın önemini bilmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

        Lautaro Martinez'in bu sözleri kısa süre içinde spor kamuoyunun gündemine otururken, devreye bir de Inter Başkanı Marotta girdi.

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        "BİZİ RAHATSIZ EDEN BİR DURUM YOK"

        "Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili söylentiler hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya Inter Başkanı Giuseppe Marotta şu şekilde cevap verdi:

        "Basında çıkan haberler bizim de okuduklarımızdan farklı değil. Hakan şu an tatilde ve sezon öncesi yeniden aramıza katılacak. Şu ana kadar onun bizden ayrılacağına dair hiçbir işaret yok."

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        "HAKAN İLE KONUŞACAĞIZ"

        Öte yandan Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Fluminense'ye elendikleri FIFA Dünya Kulüpler Kupası maçından sonra da konu ile ilgili açıklamalar yaptı.

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        Hakan Çalhanoğlu ile ilgili konuşan Marotta, "Bir oyuncu gitmek istediğini söylerse kapı sonuna kadar açıktır. Bunu Lautaro söylemedi ama ben söylüyorum; bu sözlerim Hakan Çalhanoğlu'na yönelik. Ancak Çalhanoğlu'nu günah keçisi ilan etmemeliyiz, kendisiyle konuşacağız." dedi.

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        Marotta ayrıca, "Transfer dönemi bugün resmen başladı, yola devam etmek istemeyenler net bir duruş sergilemeli! Şu ana kadar hiçbir oyuncu ayrılma isteğini dile getirmedi." ifadelerini kullandı.

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        Geride bıraktığımız sezonda Inter formasını 47 maçta terleten 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 11 gol kaydederken 8 asistle takım arkadaşlarına katkı sağladı.

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        Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. Milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro seviyesinde.

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