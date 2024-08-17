Inter, Genoa karşısında son dakikada yıkıldı

İtalya Serie A'nın son haftasında Genoa ile Inter karşı karşıya geldi. Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Genoa, 20. dakikada Alessandro Vogliacco'nun golüyle öne geçti.

Son şampiyon Inter, 30. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle skora dengeyi getirdi. Thuram, 85. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.

90+4'te penaltı kaçıran Junior Messias, 90+6'da skora dengeyi getirdi.

Inter forması giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından iki takım da lige 1'er puanla başladı.