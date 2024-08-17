Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Inter, Genoa karşısında son dakikada yıkıldı - Futbol Haberleri

        Inter, Genoa karşısında son dakikada yıkıldı

        Serie A'nın son şampiyonu Inter, Inter, Genoa deplasmanında son dakikada yıkıldı! 1-0 geriye düştüğü müsabakada 2-1'i yakalayan Inter son dakikalardaki penaltı golüyle 2 puan bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 21:47 Güncelleme: 17.08.2024 - 21:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Inter son dakikada yıkıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalya Serie A'nın son haftasında Genoa ile Inter karşı karşıya geldi. Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

        Genoa, 20. dakikada Alessandro Vogliacco'nun golüyle öne geçti.

        Son şampiyon Inter, 30. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle skora dengeyi getirdi. Thuram, 85. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.

        90+4'te penaltı kaçıran Junior Messias, 90+6'da skora dengeyi getirdi.

        Inter forması giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı.

        Bu sonucun ardından iki takım da lige 1'er puanla başladı.

        Inter, gelecek hafta Lecce'yi ağırlayacak. Genoa ise Monza'ya konuk olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yumaklı'dan son dakika orman yangını açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan son dakika orman yangını açıklaması
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        İlk düdük çaldı!
        İlk düdük çaldı!
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Gazze'de ateşkes görüşmelerine 4 ülkeden destek
        Gazze'de ateşkes görüşmelerine 4 ülkeden destek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Yolumuza devam ediyoruz
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Yolumuza devam ediyoruz
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        DSÖ'nün farkındalık yüzüydü! "HIV'le hiç sorun yaşamadım ama M çiçeği ızdırabım oldu"
        DSÖ'nün farkındalık yüzüydü! "HIV'le hiç sorun yaşamadım ama M çiçeği ızdırabım oldu"
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        Mauro Icardi görmesin
        Mauro Icardi görmesin
        Gol iptali doğru karar mı?
        Gol iptali doğru karar mı?
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?