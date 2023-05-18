Şampiyonlar Ligi'ne finalin adı belli oldu. İtalyan devi Inter'in rakibi köklü İngiliz temsilcisi Manchester City oldu. İstanbul'da oynanacak zorlu final öncesi, finalin ne zaman oynanacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve muhtemel 11'lerin nasıl olacağına dair tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...