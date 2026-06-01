Bursluluk sınavı bursları ne zaman yatacak? 2026 İOKBS burs ücreti ne kadar?
MEB tarafından düzenlenen 2026 İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihin gelmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler burs ödemelerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Sınavda başarılı olarak burs almaya hak kazanan binlerce öğrenci, aylık burs tutarının ne kadar olduğunu ve ödemelerin hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Her yıl memur maaş katsayısına göre yeniden belirlenen burs ücretleri, öğrencilerin eğitim hayatına maddi destek sağlamayı amaçlıyor. Peki, İOKBS bursluluk sınavını kazanan öğrenciler ne kadar burs alacak, burs ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte tüm ayrıntılar...
BURSLULUK SINAVI BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2026 yılının ilk altı aylık dönemi için İOKBS bursu aylık 2.762 TL olarak uygulanıyor.
Ancak bu tutar, Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranının netleşmesinin ardından yeniden hesaplanacak. Böylece burs ödemeleri de güncellenen maaş katsayısına göre artırılarak öğrencilere yatırılacak.
BURSLULUK SINAVI BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
İOKBS kapsamında burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, Millî Eğitim Bakanlığı'nın ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Buna göre burslar, öğrencinin sınavı kazanıp okul kayıt işlemlerini tamamlamasının ardından, takip eden Ekim ayının başından itibaren düzenli olarak hesaplara yatırılmaya başlanır.