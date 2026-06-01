Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İOKBS bursluluk parası ödeme tarihleri 2026: Bursluluk sınavı bursları ne zaman yatacak? İOKBS burs ücreti ne kadar, nereden alınır?

        Bursluluk sınavı bursları ne zaman yatacak? 2026 İOKBS burs ücreti ne kadar?

        MEB tarafından düzenlenen 2026 İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihin gelmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler burs ödemelerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Sınavda başarılı olarak burs almaya hak kazanan binlerce öğrenci, aylık burs tutarının ne kadar olduğunu ve ödemelerin hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Her yıl memur maaş katsayısına göre yeniden belirlenen burs ücretleri, öğrencilerin eğitim hayatına maddi destek sağlamayı amaçlıyor. Peki, İOKBS bursluluk sınavını kazanan öğrenciler ne kadar burs alacak, burs ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 15:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 İOKBS sonuçları için geri sayım sona ererken, sınava katılan öğrenciler ve aileleri burs ödemelerine ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında aylık burs miktarı ve ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarih geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen burs ücretleri, memur maaş katsayısındaki değişikliklere göre güncellenirken, başarılı öğrencilerin eğitim süreçlerine ekonomik destek sağlıyor. Peki, 2026 İOKBS bursluluk sınavını kazanan öğrenciler aylık ne kadar burs alacak, burs ödemeleri hangi tarihte başlayacak? İşte merak edilen detaylar...

        2

        BURSLULUK SINAVI BURS ÜCRETİ NE KADAR?

        2026 yılının ilk altı aylık dönemi için İOKBS bursu aylık 2.762 TL olarak uygulanıyor.

        Ancak bu tutar, Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranının netleşmesinin ardından yeniden hesaplanacak. Böylece burs ödemeleri de güncellenen maaş katsayısına göre artırılarak öğrencilere yatırılacak.

        3

        BURSLULUK SINAVI BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

        İOKBS kapsamında burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, Millî Eğitim Bakanlığı'nın ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Buna göre burslar, öğrencinin sınavı kazanıp okul kayıt işlemlerini tamamlamasının ardından, takip eden Ekim ayının başından itibaren düzenli olarak hesaplara yatırılmaya başlanır.

        4

        İOKBS BURS ÜCRETİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

        Burs ödemeleri, öğrenciler adına açılan PTT hesapları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Hak sahipleri, aylık burslarını PTT üzerinden kolaylıkla alabilmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbulun fethinin 573. yıl dönümü kutlanıyor

        İstanbul Valiliği koordinasyonunda, kent genelinde İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Çarptığı çocuk öldü! Kaza sonrası ziyarette darp edildi!
        Çarptığı çocuk öldü! Kaza sonrası ziyarette darp edildi!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Evlendiler
        Evlendiler
        Bıçak göğsüne saplanmıştı! Sevgilisi tutuklandı!
        Bıçak göğsüne saplanmıştı! Sevgilisi tutuklandı!
        İstanbul konserine tepki yağdı
        İstanbul konserine tepki yağdı
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe