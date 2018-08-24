Apple, iOS 12’nin geliştirici betasını ve genel betasını kısa zaman içinde yeniden güncelledi. Sadece 4 gün önce geliştirici ve public betalarının yeni versiyonlarını yayınlayan firma, geliştiriciler için iOS 12 Beta 10, genel olarak ise Public Beta 9’u kullanıcıların hizmetine sundu.

Standart hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler yapılan iOS 12 Beta 10, 70 MB’a yakın bir güncelleme boyutuna sahip. Eğer Apple’da geliştirici olarak UDID kaydınız yoksa Public Beta 9’dan faydalanabilirsiniz. Yeni versiyonu yüklemek için yapmanız gerek Ayarlar’dan Genel kısmından Yazılım Güncelleme’ye girerek oradaki adımları takip etmeniz.

Apple’ın yeni işletim sistemi iOS 12, iOS 11 ile çalışan her cihaza uyumlu şekilde geliştirilmiş. Hatta eski cihazlarda dahi iOS 12 ile perfomans iyileştirmeleri yaşanıyor. İşte iOS 12’yi destekleyen Apple cihazları...

iOS 12 Beta'yı destekleyen cihazlar

- iPhone X

- iPhone 8

- iPhone 8 Plus

- iPhone 7

- iPhone 7 Plus

- iPhone 6s

- iPhone 6s Plus

- iPhone 6

- iPhone 6 Plus

- iPhone SE

- iPhone 5s

- 12.9-inch iPad Pro 2. nesil

- 12.9-inch iPad Pro 1. nesil

- 10.5-inch iPad Pro

- 9.7-inch iPad Pro

- 10.5-inch iPad

- iPad Air 2

- iPad Air

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