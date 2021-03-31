Apple’ın üst yönetiminden Greg Joswiak’ın attığı tweetle WWDC 2021 tarihini duyurdu.Apple'ın düzenleyeceği dijital konferansta iOS 15, macOS 12 ve watchOS 8’in tanıtılması bekleniyor.

İOS 15 HANGİ İPHONE MODELLERİNE GELİYOR?

iPhone 12 serisi iPhone 11 serisi, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPhone SE (2. Nesil) modelleri bu güncellemeyi alacak. iPhone 6s serisinin desteği ise kesilecek. İOS 15'in 7 Haziran 2021'de tanıtılması bekleniyor.

ShiftDelete'in haberine göre; geçtiğimiz yıl Mac bilgisayarlar için önemli bir adım atıldı. Intel işlemci platformunu terk ederek kendi ARM tabanlı işlemcilerini üretme kararı alan üretici, bu adımla bir dönüşüm sürecini başlatmış oldu. Mac’lerin verimliliğini artırıp üretim maliyetlerini düşüren bu değişikliğin ilk duyurusu WWDC 2020’de yapılmıştı.

— Greg Joswiak (@gregjoz) March 30, 2021

Yapılan duyurudan birkaç ay sonra ARM tabanlı Apple M1 işlemcisi duyuruldu. Bu işlemciyi kullanan yeni nesil Mac mini ve Macbook Air de piyasaya sürüldü. Bu geçişin önemli bir hususu olan program desteği ile ilgili çalışmalar hala devam ediyor. Yakın zamanda Adobe ürünlerinin Apple M1 işlemcisiyle yüzde 100 uyumlu hale gelmesi olumlu bir gelişmeydi.

Bu donanımsal değişikliğin dışında macOS 11 , watchOS 7 ve iOS 14 güncellemeleri de dikkat çeken detaylar arasındaydı. Yayımlanan güncellemelerle birçok önemli değişiklik yapıldı.