iOS 17 ne zaman çıkacak? iOS 17 özellikleri nelerdir, hangi telefonlara gelecek?
Teknoloji devi Apple iPhone 15 ailesini tanıttığı 'Wonderlust' lansmanında İOS 17 sürümünün çıkış tarihini duyurdu. Yaşanan bu gelişme ile birlikte iOS 17 güncellemesi ile gelecek olan yenilikler ve güncellemenin hangi cihazları kapsayacağı kullanıcıların gündemini meşgul etmeye başladı. İOS 17 sürümü pek çok yeniliği beraberinde getirecek. İşte iOS 17 güncellemesinin çıkış tarihi ve özellikleri...
Apple merakla beklenen İOS 17 güncellemesinin çıkış tarihini açıkladı. iPhone 15 serisi ve Apple Watch 9'un tanıtıldığı 'Wonderlust' etkinliğinde iOS 17'nin çıkış tarihi de duyuruldu. Yeni özellikleri ve farklı ara yüzü ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanan iOS 17 sürümüne ilişkin tüm merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, "iOS 17 ne zaman çıkacak? iOS 17 özellikleri nelerdir, hangi telefonlara gelecek?" İşte iOS 17 sürümünün çıkacağı tarih ve güncelleme ile gelecek yenilikler...
iOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple, iOS 17’yi 5 Haziran 2023'te şirketin Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinde duyurmuştu. iOS 17 çıkış tarihi 12 Eylül günü gerçekleştirilen iPhone 15 lansmanıyla birlikte belli oldu. Apple iOS 17 sürümü 18 Eylül tarihinde çıkacak.
iOS 17 HANGİ MODELLERE GELECEK?
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 Mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 Mini
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone SE 3
iPhone SE 2
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone XR
iOS 17 ÖZELLİKLERİ NELER?
Kilit ekranı yazı tipi boyutu seçenekleri
Özel kilit ekranı tasarımını diğer iPhone kullanıcılarıyla paylaşma seçeneği
Apple Müzik şarkı sözlerinin kilit ekranından görünebilir olması
Apple Müzik'e basitleştirilmiş yeni arayüz tasarımı
Uygulama kitaplığı klasörlerinin manuel olarak yeniden adlandırılabilir olması
Kontrol merkezi tasarım değişiklikleri
El feneri parlaklık kaydırıcısı
Tüm iMessage uygulamalarınız tek bir yerde
Yeni artı düğmesine dokunarak fotoğraf, sesli mesaj ve konum gibi en sık gönderdiğiniz şeyleri bir arada görüntüleyin. Diğer iMessage uygulamalarınızı görüntülemek için ekranı yukarı kaydırın.
Arama filtreleri
Filtreleri birleştirerek sonuçları hızlıca daraltın ve aradığınız mesajı hemen bulun.
Sesli bir mesajı yazılı olarak okuyun
Sesli mesajlar artık metne dönüştürülüyor. Böylece mesajları ilk geldiği anda okuyabiliyor ve dinlemeyi sonraya bırakabiliyorsunuz.
Yepyeni bir tam ekran deneyimi
iPhone’unuzu şarj ederken yatay pozisyonda tutarak her zamankinden daha kullanışlı hale getirebiliyorsunuz.
NameDrop ile numara değiş tokuşu yapın
NameDrop özelliğini kullanmak için iPhone’unuzu başka birinin iPhone’u veya Apple Watch’una3 yaklaştırın. Bu sayede paylaşmak istediğiniz belirli telefon numaralarını veya mail adreslerini aynı anda seçebiliyor, Kişi Posteri’nizle birlikte anında gönderebiliyorsunuz.