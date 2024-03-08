GÜNCELLEME ALACAK IPHONE MODELLERİ

Apple, iPhone güncellemelerini eski modellerde bir süre sonra desteklenmeyecek şekilde geliştiriyor bu yüzden yeni güncellemenin hangi telefonlarda olacağı merak ediliyor. Kesin bilgi verilmese de iPhone 11 ve üzerinde olan tüm modeller ile bunun yanı sıra XR, XS, XS Max modellerinin de güncelleme alacağı düşünülüyor.