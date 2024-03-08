iOS 18 çıkış tarihi belli oldu mu: Yeni hangi özellikler gelecek?
iOS 18 sürümü, iPhone kullanıcılarının bir süredir beklediği bir güncellemedir. Peki, bu sürümde neler eklenecek ve bu güncelleme ne zaman gelecek biliyor musunuz? İşte, sizin için iOS 18 ile birlikte geleceği düşünülen özellikler...
Apple'ın her yıl iPhone işletim sistemini yeni özellikler ve hata düzeltmeleriyle yenilediği biliniyor. Bununla birlikte her yıl Haziran ayında düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda iOS'un yeni sürümünü duyurur. İşte, bu yıl gelecek olan iOS 18 sürümüne dair detaylar...
IOS 18 NE ZAMAN GELECEK?
Yaklaşık son 10 yıldır iOS'un yeni sürümü eylül ayında, genellikle ikinci veya üçüncü haftada piyasaya sürülüyor. Bu yılın farklı olacağına dair herhangi bir açıklama yok bu yüzden referans olması açısından son 5 yılın çıkış tarihlerine bakılabilir:
iOS 17: 18 Eylül 2023
iOS 16: 12 Eylül 2022
iOS 15: 20 Eylül 2021
iOS 14: 16 Eylül 2020
iOS 13: 19 Eylül 2019
GÜNCELLEME ALACAK IPHONE MODELLERİ
Apple, iPhone güncellemelerini eski modellerde bir süre sonra desteklenmeyecek şekilde geliştiriyor bu yüzden yeni güncellemenin hangi telefonlarda olacağı merak ediliyor. Kesin bilgi verilmese de iPhone 11 ve üzerinde olan tüm modeller ile bunun yanı sıra XR, XS, XS Max modellerinin de güncelleme alacağı düşünülüyor.
YAPAY ZEKA ODAKLI GÜNCELLEMELER GELECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR
Bu konuda konferanstan önce konuşulmamasına rağmen Bloomberg’ten Mark Gurman bazı söylentilere yol açtı. Gurman’e göre Apple, bir süredir yapay zeka üzerinde çalışıyor ve bu yeni özelliklerden bazılarını iOS 18'e entegre edecek.
YEPYENİ BİR SİRİ
Söylentiye göre Apple, şirket içinde Ajax olarak adlandırılan yeni bir büyük dil modeli üzerinde çalışıyor. Bu model, aktarılanlara göre muhtemelen Siri'yi güçlendirmek için kullanılacak. Bununla birlikte Apple'a yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Ajax'in ChatGPT 3.5 ile eşit düzeyde performans gösterebileceğini iddia ediliyor.
YAPAY ZEKA HER YERDE OLACAK
Bazı haberlere göre Apple'ın gelişmiş yapay zeka özelliklerini mümkün olduğu kadar çok ürününe getirecek bir düzenlemeye sahip olduğu söyleniyor. Apple Music çalma listesi oluşturma, Xcode'da kod oluşturma, Pages, Numbers ve Keynote üzerinde de çalışmalar yapılacağı düşünülüyor.
GÖRSEL YENİLEME BEKLENİYOR
Vision Pro, Apple'ın hem sanal hem de artırılmış gerçeklik özelliklerini kendi içinde birleştiren ilk XR kulaklığıdır. Bu kulaklığın piyasaya sürülmesiyle birlikte internet üzerinden bazı şüpheli söylentiler ortaya çıktı ve Apple'ın iOS'un neredeyse hiç değişmeden kalan görsel yönünün yenilenebileceği öne sürüldü.
Kaynak: Mac World, Life Wire, Phone Area