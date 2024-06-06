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        Haberler Bilgi Gündem iOS 18 ne zaman çıkacak, yeni özellikleri neler? Apple iOS 18 güncellemesi hangi telefonlara gelecek?

        Apple iOS 18 güncellemesi hangi telefonlara gelecek, özellikleri neler?

        Apple, iOS 18 güncellemesini kullanıcılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, kullanıcılar yeni özellikleri merak etmeye başladı ve değişiklikleri dört gözle bekliyor. Apple'ın geleneksel olarak düzenlediği WWDC etkinliğinde, iOS 18'in tanıtımı yapılacak ve bu güncellemenin iPhone cihazlara neler getireceği detaylandırılacak. Peki, iOS 18 ne zaman çıkacak? Hangi iPhone modelleri bu güncellemeyi alacak? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 23:20 Güncelleme: 07.06.2024 - 00:28
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        WWDC 2024 öncesinde, iOS 18 güncellemesi hakkında merak edilen detaylar artıyor. Kullanıcılar, yeni ve heyecan verici özelliklerin ne işe yaradığını ve nasıl yükleneceğini keşfetmek için sabırsızlanıyor. Peki, iOS 18 güncellemesi neler getirecek ve ne tür yenilikler sunacak? İşte detaylar...

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        iOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Apple'ın düzenleyeceği WWDC etkinliğinde iOS 18 ile birlikte iPhone cihazlara gelecek yeni özellikleri kullanıcılara tanıtması bekleniyor. İşte, 10 Haziran'da düzenlenecek WWDC 2024 etkinliği öncesi iOS 18 hakkında tüm bilinenler;

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        Siri daha karmaşık görevleri yerine getirebilecek!

        Macrumors'un haberine göre, iOS 18 ile birlikte Siri'nin daha fazla konuşma etkileşimi ve proaktif zeka sağlayan gelişmiş doğal dil işleme ile önemli bir revizyondan geçmesi bekleniyor.

        Gelen bildirimleri özetleyecek!

        Görünüşe göre asistan, uygulamalar içindeki daha karmaşık görevleri anlayacak ve gerçekleştirecek. Bu görevler, notları klasörler arasında taşımak ve e-postaları silmekten makaleleri ve son bildirimleri özetlemeye kadar uzanıyor.

        Spotlight aramasının da benzer geliştirmeler göreceği ve daha akıllı ve alakalı sonuçlar sağlamak için sistem genelindeki bilgilerle daha derinlemesine entegre olacağı iddia ediliyor.

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        Yapay zeka mesaj yanıtları önerecek!

        iOS 18 ile birlikte çıkış yapması beklenen yapay zeka Mesajlar'da yanıtlar önerecek ve mesaj içeriğine göre özel emojiler oluşturacak.

        Ayrıca Fotoğraflar uygulaması yapay zeka destekli rötuş araçları içerecek ve Apple Music otomatik olarak oluşturulan çalma listeleri ve daha yumuşak şarkı geçişleri sunacak.

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        Uygulama simgelerinin renkleri değiştirilebilecek!

        iOS 18'in ayrıca daha özelleştirilebilir bir Ana Ekran sunması bekleniyor.

        Kullanıcılar uygulama simgelerini ızgaranın herhangi bir yerine yerleştirme ve uygulama simge renklerini değiştirme özgürlüğüne sahip olacak.

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        iOS 18 HANGİ CİHAZLARA GELECEK?

        iOS 18'in, iPhone XR ve iPhone XS kadar eski modeller de dahil olmak üzere iOS 17'yi destekleyen tüm iPhone'larla uyumlu olması bekleniyor.

        iPhone 16 ile birlikte yeni işletim sistemi güncellemesinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.

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