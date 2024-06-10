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        Haberler Bilgi Gündem iOS 18 ne zaman çıkacak, yeni özellikleri neler? Apple iOS 18 güncellemesi hangi telefonlara gelecek?

        Tanıtıldı! Apple iOS 18 güncellemesi hangi telefonlara gelecek, özellikleri neler?

        Bugün gerçekleşen WWDC etkinliğinde iOS 18'in tanıtımı yapıldı. Bu etkinlikte, iOS 18'in çıkış tarihi ve destekleyeceği iPhone modelleri gibi önemli bilgiler paylaşıldı. İOS 18 ile gelecek yenilikler büyük bir merak ile bekliyor. Bu kapsamda, yeni özellikler ve değişiklikler dört gözle bekleniyor. Peki, iOS 18 ne zaman çıkacak? Hangi iPhone modelleri bu güncellemeyi alacak? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 21:11 Güncelleme: 10.06.2024 - 21:13
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        iPhone'ların yeni işletim sistemi iOS 18, yapay zeka odaklı yeniliklerle birlikte tanıtıldı. WWDC 2024 etkinliğinin hemen ardından, iOS 18 güncellemesini alacak telefon modelleri de açıklandı. Peki, hangi cihazlar bu güncellemeyi alacak? İşte iOS 18'in destekleyeceği iPhone modelleri ve çıkış tarihi ile ilgili detaylar...

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        iOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

        WWDC 2024 etkinliği sonrasında ilk iOS 18 betası yayınlanacak. Geliştirici programına ve beta sürecine kayıtlı olan kullanıcılar yaz ayları boyunca beta sürümlerini test edebilecek. Kararlı sürümün ise iPhone 16 lansmanıyla birlikte Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

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        iOS 18 güncellemesi, iPhone XS, XR ve daha yeni modellere yüklenebilecek. iOS 18 alacak telefonlar listesi şu şekilde:

        iPhone 15

        iPhone 15 Plus

        iPhone 15 Pro

        iPhone 15 Pro Max

        iPhone 14

        iPhone 14 Plus

        iPhone 14 Pro

        iPhone 14 Pro Max

        iPhone 13

        iPhone 13 mini

        iPhone 13 Pro

        iPhone 13 Pro Max

        iPhone 12

        iPhone 12 mini

        iPhone 12 Pro

        iPhone 12 Pro Max

        iPhone 11

        iPhone 11 Pro

        iPhone 11 Pro Max

        iPhone XS

        iPhone XS Max

        iPhone XR

        iPhone SE (2. nesil veya daha modeller)

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        Siri daha karmaşık görevleri yerine getirebilecek!

        Macrumors'un haberine göre, iOS 18 ile birlikte Siri'nin daha fazla konuşma etkileşimi ve proaktif zeka sağlayan gelişmiş doğal dil işleme ile önemli bir revizyondan geçmesi bekleniyor.

        Gelen bildirimleri özetleyecek!

        Görünüşe göre asistan, uygulamalar içindeki daha karmaşık görevleri anlayacak ve gerçekleştirecek. Bu görevler, notları klasörler arasında taşımak ve e-postaları silmekten makaleleri ve son bildirimleri özetlemeye kadar uzanıyor.

        Spotlight aramasının da benzer geliştirmeler göreceği ve daha akıllı ve alakalı sonuçlar sağlamak için sistem genelindeki bilgilerle daha derinlemesine entegre olacağı iddia ediliyor.

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        Yapay zeka mesaj yanıtları önerecek!

        iOS 18 ile birlikte çıkış yapması beklenen yapay zeka Mesajlar'da yanıtlar önerecek ve mesaj içeriğine göre özel emojiler oluşturacak.

        Ayrıca Fotoğraflar uygulaması yapay zeka destekli rötuş araçları içerecek ve Apple Music otomatik olarak oluşturulan çalma listeleri ve daha yumuşak şarkı geçişleri sunacak.

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        Uygulama simgelerinin renkleri değiştirilebilecek!

        iOS 18'in ayrıca daha özelleştirilebilir bir Ana Ekran sunması bekleniyor.

        Kullanıcılar uygulama simgelerini ızgaranın herhangi bir yerine yerleştirme ve uygulama simge renklerini değiştirme özgürlüğüne sahip olacak.

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