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        Haberler Bilgi Gündem iOS 18 ÖZELLİKLERİ: iPhone'lara yapa zeka geldi! Apple iOS 18 özellikleri ve yenilikleri nelerdir? İşte iOS güncellemesi alan telefonlar

        iOS 18 özellikleri: Apple iOS 18 özellikleri, yenilikleri ve güncelleme alan telefonlar listesi

        Apple merakla beklenen yeni işletim sistemi iOS 18 güncellemesini kullanıma sundu. Bu gelişme sonrası iOS 18 özellikleri, yenilikleri ve güncelleme alan telefonlar listesi teknoloji meraklıları tarafından araştırılmaya başlandı. Apple'ın şimdiye kadarki en büyük sürümü olan iOS 18, birçok yeni özellik ve iyileştirme sunuyor. Peki, Apple iOS 18 özellikleri ve yenilikleri nelerdir? İşte iOS güncellemesi alan telefonlar listesi ve konu hakkında detaylı bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 11:24 Güncelleme: 18.09.2024 - 11:25
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        Apple, Apple Intelligence yapay zeka özellikleriyle inşa edilen iOS 18 güncellemesini yayınladı. Şimdiye kadar sunulan en büyük güncellemelerden biri olan iOS 18 özellikleri ve yenilikleri araştırılmaya başlandı. Öte yandan iOS güncellemesi alan telefonlar listesi iPhone kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Yeni işletim sistemi, birçok yeni özellik ve iyileştirme sunuyor. Peki Apple iOS 18 özellikleri ve yenilikleri nelerdir? İşte iOS 18 güncellemesi alan telefonlar listesi ve merak edilen tüm detaylar…

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        iOS 18 ÖZELLİKLERİ VE YENİLİKLERİ

        Apple Intelligence

        Tüm iPhone 16 modelleri, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’te iOS 18 ile sunulan Apple Intelligence, sizin için en faydalı ve en uygun yapay zeka özelliklerini sağlamak için kişisel tercihleriniz ve kullanım alışkanlıklarınızdan ilham alıyor.

        Yazma, odak ve iletişim

        Yeni Yazma Araçları ve dil becerileri size metin oluşturma, uzun metinleri özetleme ve bildirimleri önceliklendirme gibi konularda yardımcı oluyor.

        Birbirinden renkli görseller

        Kendinizi ifade etmek için görseller oluşturun, yazışmalarınız için Genmoji hazırlayın veya kendi anı filmlerinizle en sevdiğiniz anlarınızı yeniden ziyaret edin.

        Siri için yeni bir çağın başlangıcı

        Daha zengin dil algısının yanı sıra kişisel tercihleriniz ve kullanım alışkanlıklarınıza dair farkındalığıyla Siri şimdi her zamankinden daha yetenekli, daha yardımcı.

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        Kişiselleştirme

        Uygulamaları ve araç takımlarını yeniden düzenleme

        Uygulama simgeleri için yeni görünüm

        Uygulama simgeleri ve araç takımları yeni Koyu görünümle daha da şık duruyor. İstediğiniz bir renk tonunu tümüne uygulayın veya duvar kağıdınıza uyacak bir renk bulması için iOS'ten öneri alın. Dilerseniz uygulamaların ve araç takımlarının daha büyük görünmesini de sağlayabiliyorsunuz.

        Denetim Merkezi’nde büyük bir güncelleme

        Yeniden tasarlanan Denetim Merkezi, Ana Ekran’da tek ve kesintisiz bir aşağı kaydırma hareketiyle daha kolay erişebileceğiniz yeni denetim grupları içeriyor.

        Denetimler galerisi

        Denetimler galerisine giderek daha fazla denetim ekleyin. Favori uygulamalarınızdan yeni denetimler de dahil olmak üzere tüm seçeneklerinizi tek bir yerde görün.

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        Fotoğraflar

        Konu başlıklarına göre göz atın

        Koleksiyonlar, fotoğraf arşivinizi temaya göre otomatik olarak düzenliyor. Böylece Son Günler, Kişi ve Evcil Hayvan, Geziler gibi birçok farklı konu başlığına göre fotoğraflarınıza bakabiliyorsunuz.

        Fotoğrafları tam istediğiniz gibi özelleştirin

        Koleksiyonları yeniden düzenleyin ve kolayca erişmek istediğiniz içerikleri İğnelenmiş Koleksiyonlar'da tutun. Böylece köpeğinizin veya arkadaşlarınızın fotoğrafları, en son düzenlediğiniz fotoğraflar ve hatta ekran görüntüleri ya da faturalar gibi sizin için en önemli olan içeriklere hızlıca ulaşın.

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        Safari

        Karşınızda yeni Öne Çıkanlar özelliği

        Safari, bir sayfadaki önemli bilgileri otomatik olarak algılıyor ve siz gezinmeye devam ederken bu bilgileri öne çıkarıyor. Öne Çıkanlar özelliği kişiler, müzik, filmler ve TV programları hakkında daha çok şey öğrenmeniz için hızlı bağlantılar ve yol tarifleri gibi yararlı bilgiler gösteriyor.1

        Yeniden tasarlanmış daha akıllı bir Okuyucu

        İçindekiler tablosu ve geniş özet sayesinde, bir makalenin tümünü okumadan önce özüne hakim olun.

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        Mesajlar

        Mesajlara eğlence katmanın yepyeni yolları

        Kalın ve italik yapma, altını veya üstünü çizme seçeneklerine ek olarak iMessage'daki tüm harflere, sözcüklere, ifadelere ya da emoji'lere eğlenceli, animasyonlu efektler uygulayabiliyorsunuz.

        Sonra Gönder özelliğiyle ileri tarihli mesaj oluşturun

        Mesaj göndermek için geç bir saatse veya mesajınız unutulmayacak kadar önemliyse şimdi mesajlarınızı belirlediğiniz saatte gönderilmesi için planlayabiliyorsunuz.

        RCS mesajlaşma desteği

        RCS (Rich Communication Services) mesajları, iMessage kullanmayanlar için daha zengin medya içeriklerinin yanı sıra “iletildi” ve “okundu” bilgileri sunuyor.

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        Parolalar uygulaması

        Tüm bilgileriniz tek yerde

        Parolalardan güvenlik uyarılarına ve doğrulamalara kadar tüm bilgileri güvenli bir şekilde tutuldukları Parolalar uygulamasında bulabiliyorsunuz.

        Oyun Modu

        En üst seviye oyun performansı

        Oyun Modu, sürekli olarak yüksek kare hızları sunmak için arka plan etkinliklerini en aza indiriyor ve bu sayede saatlerce süren kesintisiz bir oyun deneyimi sağlıyor.

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        iOS 18 HANGİ TELEFONLARA GELDİ?

        iOS 18 güncellemesi alan iPhone modelleri şu şekilde;

        iPhone 16

        iPhone 16 Plus

        iPhone 16 Pro

        iPhone 16 Pro Max

        iPhone 15

        iPhone 15 Plus

        iPhone 15 Pro

        iPhone 15 Pro Max

        iPhone 14

        iPhone 14 Plus

        iPhone 14 Pro

        iPhone 14 Pro Max

        iPhone 13

        iPhone 13 mini

        iPhone 13 Pro

        iPhone 13 Pro Max

        iPhone 12

        iPhone 12 mini

        iPhone 12 Pro

        iPhone 12 Pro Max

        iPhone 11

        iPhone 11 Pro

        iPhone 11 Pro Max

        iPhone XS

        iPhone XS Max

        iPhone XR

        iPhone SE (2. nesil)

        iPhone SE (3. nesil)

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