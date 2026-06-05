İpek Erdem: Hayatımda kimse yok

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; İpek Erdem, Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu, "Yazın Bodrum'a gidip arkadaşlarımla vakit geçireceğim. Bahçe işleri var, arkadaşlarıma yardım edeceğim. Bir dönem Kaş'ta, üç sezon da Kapadokya'da yaşadım. Doğayı çok seviyorum. Şehri de seviyorum; 23 yıldır Beyoğlu'nda yaşıyorum. Arkadaşlarımla yazdığım kendi projelerim var, senaryo yazıyorum" dedi.

"SİNİR KRİZİ GEÇİRİRİM"

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Erdem, "Bodrum'da gazeteciler tarafından görüntülenme korkunuz var mı?" sorusuna, "Öyle bir derdim hiç olmadı" yanıtını verdi. Oyuncu, "Deniz kenarı mı yoksa toprakla uğraşmak mı?" sorusuna ise, "Güneşlenme bende hiç yok. Denize girmeyi seviyorum ama güneşlenmiyorum. Güneşte beş dakika kalsam sinir krizi geçiririm" diye cevap verdi.

"23 SENEDİR ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALIYORUM"

2003-2005 yılları arasında yayınlanan 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Barbie' karakterini canlandıran Erdem, "Eski kadroyla yeni bir iş olur mu?" sorusu üzerine şöyle konuştu: Sıcak bakılır. Zaman zaman konuşulduğunu duydum ama ne kadar doğru bilmiyorum. Şimdiki gençler çok farklı, kültür değişti. Bambaşka bir gençlik var; bizimki nostalji kaldı. 23 senedir çok güzel tepkiler alıyorum. 'Hayat Bilgisi' bugüne uyarlanabilir.

Oyuncu, "Bugün 'Hayat Bilgisi'si çekilse hangi konular işlenirdi?" sorusunu, "Şiddetin yanlış olduğuna değinilirdi. Biz zamanında cinsiyet eşitliğini işledik. Şimdiki gençliğe biraz uzak kaldım" diyerek, yanıtladı.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

42 yaşındaki oyuncu, "Hayatımda kimse yok" diyerek kalbinin boş olduğunu da sözlerine ekledi.