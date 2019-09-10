Apple’ın merakla beklenen yeni iPhone modellerinin tanıtıldığı toplantı başladı. Şirketin ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Cupertino’da bulunan genel merkezi Apple Park’ta düzenlenen etkinlikte, yeni iPhone modellerinin sahne alması bekleniyor.

Apple CEO’su Tim Cook’un da katıldığı etkinlikte iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin özellikleri ve fiyatlarının da açıklanması bekleniyor.

Apple, önceki yıllardan farklı olarak bu yılki iPhone tanıtım etkinliğini YouTube üzerinden canlı olarak da kullanıcılarla buluşturuyor.

Apple’ın iPhone 11 tanıtım etkinliğini aşağıdaki linkten canlı olarak izleyebilirsiniz.

APPLE iPHONE 11 TANITILIYOR